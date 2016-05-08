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Politika

Barış Bloku’ndan milletvekillerine: Tek hedef HDP değil, CHP de tehdit altında; dokunulmazlık teklifine hayır deyin

"'Teröre karşı mücadele' adı altında göz göre göre gelen Saray darbesine geçit vermeyelim"

08 Mayıs 2016 22:28

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamasına göre, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliğinin birinci tur görüşmeleri 16 Mayıs'ta yapılacak. “Barış İçin Hayır Oyu Verin” başlıklı bir yazı yayımlayan Barış Bloku, “Aslında oylanacak olan şey Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayattığı tek adam rejimidir” ifadelerini kullandı. Barış Bloku’nun kamuoyuna yaptığı açıklamada “Artık herkes biliyor ki aslında oylanacak olan, HDP’nin parlamentodaki varlığıdır! Ancak CHP’li vekiller için hazırlanan dosyalar göstermektedir ki, Saray’ın tek hedefi HDP değildir!” dendi. Ayrıca seçmenlere de seslenen basın açıklamasında “Bu amaçla, oy verdiğimiz ya da vermediğimiz her milletvekilinden, Saray’ın değil halkın vekili olmalarını isteyelim” ifadeleri kullanıldı.

Barış Bloku’nun yaptığı basın açıklaması şöyle:

 

Milletvekillerine sesleniyoruz: Barış İçin Hayır Oyu Verin!

 

Milletvekillerinden bazılarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliği önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda ele alınıp oylanacak. Aslında oylanacak olan şey Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayattığı tek adam rejimidir.

Kendi belirlediği bir başbakana bile tahammül edemeyen, yargıya doğrudan direktif vermekte hiç sakınca görmeyen, anayasayı açıkça ve devamlı olarak çiğneyen Cumhurbaşkanı, mutlak iktidar arzulamaktadır.

İnşa edilmek istenen yeni rejimde parlamentoda serbest tartışma ortamına, adil yargıya, kuvvetler ayrılığına, demokrasiye yer yok. Farklı düşünenlere, iktidarı sorgulayanlara, her türlü karşıt sese -en yakın “dava arkadaşları” bile olsa- tahammül edemeyen Erdoğan için “milli irade” sadece kendisine oy verenlerin iradesidir.

 

Tek hedef HDP değil; CHP de tehdit altında

 

Saray, öncelikle hak-hukuk tanımaz uygulamalarına ve savaş politikalarına karşı etkili muhalefet yapan milletvekillerini susturmayı, cezaevine yollamayı amaçlıyor.  Artık herkes biliyor ki aslında oylanacak olan, HDP’nin parlamentodaki varlığıdır!

Ancak CHP’li vekiller için hazırlanan dosyalar göstermektedir ki, Saray’ın tek hedefi HDP değildir!

Milletvekilliği görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışan, temsil ettikleri kesimlerin taleplerine her pahasına sahip çıkan, muhalefet eden, barış ve demokrasi mücadelesi veren başta HDP milletvekilleri olmak üzere her türlü karşıt sesi susturmayı amaçlayan bu hukuksuzlukla siyaset yapmak suç haline getirilmek isteniyor.

 

Vekillerimizi uyaralım

 

Milyonlarca seçmenin iradesini TBMM’ye taşıyan onlarca milletvekilinin cezaevine yollanmasına, TBMM’nin Saray’a bağlı işlevsiz bir kuruma dönüşmesine izin vermeyelim. Kürt sorununun Meclis çatısı altında çözülme yolunun kapatılmasına; barış zemininin yok edilmesine seyirci kalmayalım. “Teröre karşı mücadele” adı altında göz göre göre gelen Saray darbesine geçit vermeyelim. Bu amaçla, oy verdiğimiz ya da vermediğimiz her milletvekilinden, Saray’ın değil halkın vekili olmalarını isteyelim.

Telefon, mektup, telgraf, faks, e-posta, sosyal medya vb. araçlarla milletvekillerimize seslenelim.

Vekillerimizi demokratik hukuk normları çerçevesinde hareket etmeye, toplumun muhalefet hakkına saygılı olmaya, bu anayasa değişikliği teklifini reddetmeye, bu suça ortak olmamaya çağıralım.

Mesajlarımızla vekillerimizin bu suça bulaşmasına izin vermeyelim!

Tek adam diktası, savaş, ölüm, kin, nefret değil; çoğulculuk, çeşitlilik, demokrasi ve barış istiyoruz!

 

 

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