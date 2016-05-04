53 aydından milletvekillerine 'dokunulmazlık' çağrısı: Demokratik siyaseti tıkayıcı bu teklife karşı çıkın!

Aralarında Hasan Cemal, Prof. Baskın Oran, Tarhan Erdem, Aydın Engin ve Oya Baydar'ın da bulunduğu 53 aydın, AKP’nin dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki anayasa değişikliği teklifinin 'siyasal bir linci hedeflediğini' savunarak milletvekillerine ‘Hayır’ oyu verme çağrısı yaptı.
Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin teklif AKP, CHP ve MHP’nin oylarıyla Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti.
53 ismin imzaladığı milletvekillerine çağrı metninde, geçici anayasa değişikliği teklifinin bir dizi hukuksal ve siyasal yanlış barındırdığına dikkat çekilerek “Dokunulmazlıkların topluca kaldırılması cezaların şahsiliği ilkesiyle kesin olarak çelişir ve kolektif cezalandırmaya yol açması kabul edilemez”denildi. 1994’te benzer biçimde Kürt siyasetçilerin Meclis’te gözaltına alındığını hatırlatan aydınlar, “Bugün de demokratik muhalefeti susturmayı, Meclis’i çoğunluk tahakkümü ile etkisizleştirmeyi amaçlayan bu teklif siyasal bir linçi hedeflemektedir” dedi.
Aydınların kamuoyuna sunduğu çağrı metni şöyle:
“Milletvekillerine çağrımızdır…
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili geçici Anayasa maddesi teklifi kabul edilemez bir dizi hukuksal ve siyasal yanlış barındırmaktadır.
* Anayasa ile güvence altına alınmış milletvekili dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu,
* Anayasa’ya ve hukuka aykırı bir geçici maddeyle kaldırılamaz,
* Milletvekilleri hiçbir gerekçeyle ‘savunma hakkı’ndan yoksun bırakılamaz,
* Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yolu kapatılamaz,
* Çok temel bir evrensel hukuk ilkesine göre hiçbir yasal ya da anayasal değişiklik geçmişe dönük uygulanamaz,
* Dokunulmazlıkların topluca kaldırılması cezaların şahsiliği ilkesiyle kesin olarak çelişir ve kolektif cezalandırmaya yol açması kabul edilemez.
* 1994’te DEP Milletvekillerine yapılanların ve sonrasında yaşananların demokrasi ve barış alanında yarattığı tahribat Türkiye kamuoyunun hafızasında canlılığını korumaktadır. Bugün de demokratik muhalefeti susturmayı, Meclis’i çoğunluk tahakkümü ile etkisizleştirmeyi amaçlayan bu teklif siyasal bir linçi hedeflemektedir.
Bu nedenlerle aşağıda imzası bulunan bizler, tüm milletvekillerine, evrensel hukuk ilkelerine aykırı, demokratik siyaseti tıkayıcı bu teklife karşı çıkmaları ve destek vermemeleri için çağrıda bulunuyoruz…
İmzalayan isimler şöyle:
Adalet Ağaoğlu
Ahmet Ümit
Akın Birdal
Ali Akel
Alper Taş
Aydın Engin
Prof. Dr. Ayşe Erzan
Ayşegül Devecioğlu
Doç. Dr. Ayşen Candaş
Baki Düzgün
Prof. Dr. Baskın Oran
Bekir Ağırdır
Prof. Dr. Binnaz Toprak
Celal Başlangıç
Cevat Öneş
Prof. Dr. Cihangir İslam
Fethiye Çetin
Doç. Dr. Fikret Başkaya
Fikret İlkiz
Prof. Dr. Fuat Keyman
Gani Kaplan
Prof. Dr. Gençay Gürsoy
Gülseren Onanç
Hasan Cemal
Hülya Gülbahar
Hüsnü Okçuoğlu
İbrahim Betil
Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu
Prof. Dr. Levent Köker
Levent Tüzel
Mehmet Emin Aktar
Melda Onur
Murathan Mungan
Nesrin Nas
Orhan Gazi Ertekin
Osman Kavala
Oya Baydar
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Madra
Rıza Türmen
Salman Kaya
Prof. Dr. Sevtap Yokuş
Süleyman Çelebi
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
Prof. Dr. Taha Parla
Tarhan Erdem
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
Ufuk Uras
Ümit Kardaş
Prof. Dr. Yakın Ertürk
Yücel Sayman
Ziya Halis
Zülfü Livaneli