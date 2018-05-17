T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Barış Atay, serbest bırakıldı

"Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. İyi ki varsınız..."

17 Mayıs 2018 05:11

Sabah saatlerinde İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah gözaltına alınan oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı.

Atay serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada paylaştığı mesajda "Bütün dostlara, yoldaşlara teşekkür ederim. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. İyi ki varsınız... Hep beraber çok güzel yarınlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Barış Atay, Soma’da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasını protesto eden madenciyi tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Hükümete yakın medya organlarında da Atay, bu mesajı sonrası hedef gösterilmişti.

Sanatçı Barış Atay, bu sabah saat 06.00’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Atay'a, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla yapılan tehdit" suçlaması yöneltildi.

Atay'ın gözaltı süresi 24 saat uzatılırken, Savcı Atay'ın telefonunu incelemek üzere emniyete teslim etti. 

 

ETİKETLER

barış ataygözaltısomamadenahmet hakanserbest

İlgili Haberler

Gözaltına alınan Barış Atay: Ahmet Hakan'ın talimatı yerine ulaşmış

Atay, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı

Barış Atay'ın gözaltına alınmasının ardından Ahmet Hakan'a tepkiler

Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor

Mert Fırat'tan Ahmet Hakan'a: Tetikçi, üçlü priz, yalak, dönek!

Barış Atay, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı

Oyuncu Barış Atay'ın gözaltı süresi uzatıldı

Barış Atay'a, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla yapılan tehdit" suçlaması yöneltildi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24