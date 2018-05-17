Sabah saatlerinde İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah gözaltına alınan oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı.

Atay serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada paylaştığı mesajda "Bütün dostlara, yoldaşlara teşekkür ederim. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. İyi ki varsınız... Hep beraber çok güzel yarınlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Barış Atay, Soma’da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasını protesto eden madenciyi tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Hükümete yakın medya organlarında da Atay, bu mesajı sonrası hedef gösterilmişti.

Sanatçı Barış Atay, bu sabah saat 06.00’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Atay'a, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla yapılan tehdit" suçlaması yöneltildi.

Atay'ın gözaltı süresi 24 saat uzatılırken, Savcı Atay'ın telefonunu incelemek üzere emniyete teslim etti.