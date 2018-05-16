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Barış Atay'ın gözaltına alınmasının ardından Ahmet Hakan'a tepkiler

Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor

16 Mayıs 2018 14:43

Oyuncu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Atay'a #BarişAtayYalnızDeğildir hashtaginde destek mesajları verilirken, Atay hakkında "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan'a tepki gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hakan'dan "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı yazı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Hükümete yakın medya organlarında da Atay, bu mesajı sonrası hedef gösterilmişti.

Barış Atay'ın gözaltına alınması sonrasında sosyal medyadaki tepkiler şu şekilde:

ETİKETLER

barış atayhabertepkiahmet hakanLütfen bu adama haddini bildirinizgözaltı

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