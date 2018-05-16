Oyuncu Barış Atay'ın gözaltı süresi uzatıldı

Sanatçı Barış Atay, bu sabah saat 06.00’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Atay'a, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla yapılan tehdit" suçlaması yöneltildi.

Atay'ın gözaltı süresi 24 saat uzatılırken, Savcı Atay'ın telefonunu incelemek üzere emniyete teslim etti. Avukat Efkan Bolaç, Atay'ın geceyi emniyette geçireceğini söyledi. Atay'ın savcılık ifadesi yarın alınacak.

Barış Atay, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında, “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

Ne olmuştu?

Barış Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Hükümete yakın medya organlarında da Atay, bu mesajı sonrası hedef gösterilmişti.