Mert Fırat'tan Ahmet Hakan'a: Tetikçi, üçlü priz, yalak, dönek!

Hürriyet gazetesindeki köşesinden, Barış Atay'ı hedef alan ve siyasilere “Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” başlıklı bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan’a bir tepki de oyuncu Mert Fırat'tan geldi. Fırat, sosyal medya hesabı Twitter'dan Hakan'a, "Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan. Biz halkız unutmayacağız" dedi.

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının hemen ertesinde, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın müşaviri Yusuf Yerkel, facianın 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabından özür dileyerek "günah keçisi ilan edildim" dedi. Barış atay, bu özrün ardından sosyal medyasından, “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” diye yazdı.

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Ahmet Hakan ise dünkü (15 Mayıs 2018) köşe yazısında oyuncu Barış Atay'ın Twitter'dan yazdıklarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'den talepte bulunan Hakan, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" dedi. Oyuncu Atay, Hakan'ın bu sözlerinin üzerinden bir gün geçmeden gözaltına alındı. Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Barış Atay’a bir destek de Ahmet Hakan’ı eleştiren paylaşımıyla oyuncu meslektaşı Mert Fırat'tan geldi.

Barış Atay'ın bu sabah erken saatlerde gözaltına alınmasının ardından oyuncu Fırat, Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Ahmet Hakan'a yönelik, "Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan" diyen Fırat'ın paylaşımında şu sözler yer aldı:

"Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan. Biz halkız unutmayacağız. Sistem intikamcı kindarları yaratırken çanak tutanlar asıl vatan hainlaridir!"