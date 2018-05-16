Gözaltına alınan Barış Atay: Ahmet Hakan'ın talimatı yerine ulaşmış

Avukat Efkan Bolaç, oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alındığını duyurmasının ardından Atay'ın konuya ilişkin olarak ilk değerlendirmesi öğrenildi. Gözaltındaki Atay, avukatı Bolaç ile ilettiği mesajında, "Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

Anadolu Ajansı, Atay'ın Twitter'dan paylaştığı bazı mesajlar dolayısıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığını yazmıştı. Atay'ın gözaltına alınmasını avukat Bolaç da, "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye duyurmuştu.

Bolaç, Evrensel’e yaptığı açıklamada Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, gözaltı gerekçesinin henüz açıklanmadığını söyledi. Bolaç, gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi ve evde arama yapılmadığını belirtti.

"Talimatı yerine ulaşmış"

bianet'in haberine göre Atay, avukatı Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

Cihaner: Hesabı sorulmalı

Atay'ın gözaltına alınmasına ilk tepki verenlerden biri CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner oldu. Cihaner, sosyal medya hesabından "Bu gözaltıların da hesabı sorulacak, sorulmalı" diye yazdı.

Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Hükümete yakın medya organlarında da Atay, bu mesajı sonrası hedef gösterilmişti.