Bank Asya'da tasfiye süreci başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Bank Asya ile ilgili faaliyet izninin kaldırılmasının ‘tasfiye sürecinin başlaması’ anlamına geldiğini bildirdi. Bankada mevduatı bulunan kişilerin, paralarını alabilmeleri için bir süre daha beklemeleri gerektiği kaydedildi. Öte yandan, Bank Asya, bugün itibari ile kotadan çıkarıldı. Bank Asya’dan yapılan açıklamada ise “Birleşik Fon Bankası A.Ş. sadece tahsilat işlemleri yapmaktadır” dendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TMSF'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, konuyla ilgili ilave açıklamaların gerektikçe yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, Asya Katılım Bankası AŞ'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 29 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin 1. fıkrasının b bendi hükmü gereğince BDDK'ca TMSF’ye devredilmiş, Kanunun 107. maddesi kapsamında faaliyetlerine devir tarihinden itibaren TMSF’nin kontrolü altında devam eden bankaya ilişkin çözümleme süreci olumsuz neticelendiğinden, 18 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla bankanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş idi.

"Gelinen son aşamada, TMSF Kurulu’nun 21 Temmuz 2016 tarih ve 143 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107. maddesinin son fıkrası gereğince bankanın faaliyet izninin kaldırılmasının BDDK’dan talep edilmesine karar verilmiş, TMSF’nin bu talebi üzerine alınan 22 Temmuz 2016 tarih ve 6947 sayılı BDDK kararıyla Asya Katılım Bankası AŞ'nin faaliyet izni kaldırılmıştır. Alınan bu karar, bankanın 5411 sayılı Kanun gereğince TMSF tarafından yürütülecek tasfiye sürecinin başlaması anlamına gelmektedir."

Bank Asya’dan açıklama geldi

Bank Asya internet sitesinden son durumla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) aldığı karar gereğince bankamız faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş olup, bu süre zarfında hiçbir bankacılık faaliyeti gerçekleştirilemeyecektir. Dolayısıyla, Bankadan kaynak çıkışına neden olacak hiçbir ödemenin yapılması ve aşağıda belirtildiği şekilde kredi kartı/kredi/senet ödemesi dışında hiçbir ödemenin kabul edilmesi geçici bir süre için mümkün olmayacaktır.

Kredi kartı ve diğer her türlü kredi ödemelerinizi Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi'nde bulunan ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.’nin aşağıda belirtilen hesap numaralarına "ALICI: Asya Katılım Bankası A.Ş.", açıklama kısmına "İsim, TCKN veya VKN, Cep No, Kredi Kartı No, Senet Numarası/Vadesi" alanları zorunlu doldurarak gönderebilirsiniz.

SMS bankacılığı ile 2792'ye bir SMS göndererek hesap bakiyenizi, kart ve ekstre bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

Birleşik Fon Bankası A.Ş. sadece tahsilat işlemleri yapmaktadır. Diğer tüm işlemler ve konular ile ilgili bankamıza ait aşağıda bulunan telefon numaraları ile irtibata geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bulunmayan ödemeler ile ilgili hesap numaraları daha sonra bu platformdan tekrar duyurulacaktır.

Müşterilerimiz 0850 222 4 888 veya 0 216 633 50 00 hattımızdan detaylı bilgi alabilirler” dendi.

Mevduatı olan bekleyecek

Banka kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mevduatı olan kişilere bu aşamada ödeme yapılmayacak. Bu konu ile ilgili yeni bir kararın açıklanması bekleniyor. Aynı kaynak, Asya Emeklilik ile ilgili ise bir sorunun olmadığını kaydetti.

Konu ile ilgili bir açıklama da Borsa İstanbul'dan geldi. Açıklamada, 25 Temmuz itibarı ile Bank Asya'nın borsa kotundan çıkarıldı.