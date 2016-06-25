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İstanbul'da 'paralel yapı' operasyonu; Bank Asya çalışanları da dahil 30 kişi gözaltında

Operasyon kapsamında TUSKON Başkanı Rızanur Meral hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

25 Haziran 2016 12:53

‘Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi.

İstanbul’da bu sabah "paralel yapı" iddialarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 30’a yakın kişinin gözaltına alındı.

DHA’nıh haberine göne operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

TUSKON Başkanı hakkında
yakalama kararı çıkarıldı

 

Operasyon kapsamında Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral, MARİFED başkanı İbrahim Halil Avcı, FİADER Başkanı Çetin Ekincioğlu’nun da aralarında olduğu 51 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin "himmet" adı altında toplanan yardım paralarını Bank Asya da açılan belirli hesaba yatırdığı öne sürülüyor.

 

11 yıl önce kuruldu

 

2005 yılında kurulan TUSKON bünyesinde 7 federasyon ve 211 iş insanı derneği bulunuyor. Yurtdışında 5 ayrı ülkede temsilcilikleri bulunan TUSKON'a üye binlerce iş insanı bulunuyordu.

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