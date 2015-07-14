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Ekonomi

Bank Asya ilk çeyrekte 5.8 milyon lira zarar açıkladı

Banka 2014 yılı ilk çeyrekte 40.8 milyon lira net kar açıklamıştı

14 Temmuz 2015 22:58

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "İlk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya 2015 ilk çeyrekte 5.8 milyon lira zarar açıkladı. Banka 2014 yılı ilk çeyrekte 40.8 milyon lira net kar açıklamıştı.

Bankanın KAP'a açıkladığı mali tablolara göre, 2014 sonunda zararı ise 813 milyon liraydı. Bankanın toplam aktifleri 11.97 milyar lira olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 23.2 milyar liraydı.

 

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