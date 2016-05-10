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Ekonomi

Bankacılık Denetleme Kurulu Başkanı: "Bank Asya ya satılacak ya da tasfiye olacak"

Bank Asya'nın Türkiye genelinde 200 şubesi bulunuyor

10 Mayıs 2016 16:55

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akben, Bank Asya'nın satış süreciyle ilgili “Bank Asya süreci TMSF tarafından yönetiliyor, ay sonuna kadar satış ya da tasfiye olacak” dedi. Akben, Bank Asya'nın bu ay sonuna kadar satılamaması halinde lisansının iptal olacağını ancak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bankayı satın almak ile ilgilenen kurumlarla görüştüğünü söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, katıldığı konferansta gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Akben, bankanın bu ay sonuna kadar satılacağını ya da tasfiye edileceğini hatırlatarak, "Bank Asya süreci TMSF tarafından yönetiliyor. Eğer bir satış olmazsa lisans iptali olur, bunu da BDDKyapar. Şu an TMSF'nin satış için görüştüğü kurumlar var, bir ya da birden fazla olabilir" dedi.

 

20 yıl önce kuruldu


Bank Asya, geçtiğimiz yıl mayıs ayında BDDK kararı ile TMSF'ye devredilmişti. Ekim 1996'da Asya Finans Kurumu A.Ş olarak kurulan Bank Asya'da mevcut unvan Aralık 2005'ten itibaren kullanılmaya başlandı. Kasım 2014'te 202 şubesi bulunan Bank Asya'nın hali hazırda Türkiye genelinde 200 şubesi bulunuyor.

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