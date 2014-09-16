Bank Asya: Bazı çevrelerin linç kampanyasına rağmen kamu otoritelerinin talepleri yerine getirildi

Dün hisseleri tekrar işlem gören Bank Asya'dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada "Kamu otoritelerin tüm talepleri yerine getirilmiştir" denildi.

Bank Asya’nın açıklamasındaki “Yürütülen ekonomik linç kampanyasına karşı, sağduyusunu koruyarak mevduatını Bankamızda tutan ve destek olmak amacıyla mevduatlarını yatıran kadirşinas halkımızın desteğini hafife alarak, Bankamızı ödeme güçlüğü içerisine düşürme planı yapan çevrelere rağmen, Bankamız müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir” ifadeler de dikkat çekti.

Dün Borsa İstanbul'da hisseleri işleme açılan ve bugün de BİST 100 ve BİST Banka endekslerinde işlem görmeye devam edecek olan Bank Asya Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Açıklamada Bank Asya'nın en yüksek sermaye yeterlilik rasyosuna sahip bankalardan biri olduğu ve kamu otoritelerin tüm taleplerinin yerine getirildiği belirtildi.

İşte Bank Asya'dan yapılan açıklama şöyle:

“Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere; yaklaşık on aydır Bankamız mudilerini tedirgin etmeye yönelik olarak Kanunlara alenen aykırı bir şekilde suç teşkil eden ve gerçeğe açıkça aykırı beyanlar verilmekte, haberler yapılmaktadır.

Yapılan tüm bu saldırılara rağmen, Bankamız bu güne kadar hiçbir mudisini ve müşterisini mağdur etmeden tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu süreç zarfında Bankamız bütün mudilerine mevduatlarını zamanında eksiksiz olarak ödemiş, ödemeye de devam edecektir. Bugüne kadar Bankamızda mevduatı olup da parasını çekemeyen tek bir mudimiz bulunmamaktadır.

Bu süreçte yürütülen ekonomik linç kampanyasına karşı, sağduyusunu koruyarak mevduatını Bankamızda tutan ve destek olmak amacıyla mevduatlarını yatıran kadirşinas halkımızın desteğini hafife alarak, Bankamızı ödeme güçlüğü içerisine düşürme planı yapan çevrelere rağmen, Bankamız müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

Sektörde en yüksek Sermaye Yeterlilik Rasyosuna sahip bankalardan biri olan Bankamız, on aydan beri eşine az rastlanır şekilde yoğun denetimlerden geçmiş ve ilgili kamu otoritelerinin tüm taleplerini yerine getirmiştir.

Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, hissedarlarının, yatırımcılarının, müşterilerinin ve Türk Bankacılık Sisteminin hak ve menfaatlerini korumak için gerekli yasal girişimlerde bulunmaya devam edecektir. Hukuk Devletine olan güvenimiz ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımız kapsamında Bankamız, gerek iç hukuk mevzuatından ve gerekse uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan tüm yasal haklarını, ilgili adli ve idari merciler nezdinde aramaya ve konunun yakın takipçisi olmaya devam edecektir.”

Hisseleri taban fiyata gerilemişti

Dün işleme açılan Bank Asya hisseleri günlük yüzde 20,16 düşüşle 1,24 liradan 0,99 liraya gerilemişti. Bank Asyanın ikinci seansta da taban fiyatına ulaşmasıyla piyasa değeri 891 milyon liraya geriledi. Bank Asya hisseleri 7 Ağustos'a işleme kapatılmadan önce bankanın piyasa değeri 1 milyar 116 milyon liradaydı. Bank Asya hisseleri bugün BİST 100, BİST Banka, BİST Ulusal, BİST Kurumsal Yönetim endekslerinde işlem görmeye başlayacak.

Bank Asya'dan sermaye artırımı hamlesi

Dün hisseleri tekrar işlem gören Bank Asya yönetimi sermaye artırım kararı aldı. Bank Asya 900 milyon TL'lik ödenmiş sermayesini 1 milyar 125 milyon TL'ye çıkaracak.

Dün Borsa İstanbul'da hisseleri işleme açılan ve bugün de BİST 100 ve BİST Banka endekslerinde işlem görmeye devam eden bank asya Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Bank Asya Yönetim Kurulu bankanın 900 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 225 milyon TL artırarak 1 milyar 125 milyon TL'ye çıkarılması kararı aldı.

Karara göre 225 milyon TL'lik sermaye artışının tamamı nakit olarak karşılanacak.