Bank Asya hissesi tepetaklak oldu

7 Ağustos'tan beri hisseleri işleme kapalı olan Bank Asya'nın tahtası bugün açılır açılmaz yüzde 11,20 gerileyerek taban fiyat olan 1.10 TL'ye indi.

Bank Asya hisseleri bugün birinci seanstan itibaren işleme açıldı. 7 Ağustos tarihinde hisse sırası işleme kapatılan Bank Asya bugün yüzde 11,29 gerileyerek taban fiyat olan 1,10 liraya geriledi.

1.10 liraya kadar düştü

7 Ağustos'tan beri işleme kapalı olan Bank Asya bugün birinci seanstan itibaren işleme açıldı. Açılışta yüzde 11,29 gerileyen Bank Asya hisseleri taban fiyat olan 1,10 liradan güne başladı.

Öte yandan Bank Asya hisseleri ile ilgili Borsa İstanbul 'dan açıklama geldi. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada Bank Asya hisselerinin kredili alım ve açığa satış işlemlerine kapalı olduğu ve brüt takas uygulamasına tabi olma durumunun devam ettiği belirtildi.

Bank Asya hakkında her şey

Borsa İstanbul Bank Asya hissesinin işleme kapatılmasına gerekçe olarak ortaklık yapısındaki belirsizliği göstermişti.

Bank Asya hisseleri kapatılmadan önce 1,24 lira seviyesinde bulunuyordu. 7 Ağustos tarihinde hisselerin işleme kapatıldığı gün Bank Asya hisseleri yüzde 5,34 değer kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta SPK Başkanı Vahdettin Ertaş en son alınan kararın mevcut kapalılık halinin devamı yönünde olduğunu söylerken "Yeni bir karar alınmadığı sürece kapalılık hali devam edecek" demişti.



BIST Yönetim Kurulu Başkanı Turhan'dan 'Bank Asya' açıklaması



BIST Yönetim Kurulu Başkanı Turhan, Bank Asya'nın işleme kapatılmasına ilişkin, "Düzenleyici ve denetleyici önlemler piyasa ekonomisinin bütün kurum ve kurallarıyla sağlıklı bir şekilde işlemesini yönetmeye odaklanır" dedi.



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Turhan, Anadolu Ajansının (AA) üst üste ikinci defa global iletişim ortağı olduğu, küresel finansın liderlerini buluşturan "5. İstanbul Finans Zirvesi"nde (IFS) basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bank Asya'nın bugün 1. seanstan itibaren borsada yeniden işleme açılmasına ilişkin soruya Turhan, bu konunun çok hassas olduğunu belirterek, bu konuda yazılı açıklamalarla yetinilmesi gerektiğini kaydetti.

"Hisselerin kapatılmasındaki ana neden ortaklık ve yönetim yapısındaki belirsizlikti, bu ortadan kalktı mı?" şeklindeki soruya Turhan, "Bu konuyla ilgili benim yapacağım farklı bir açıklama yok" cevabını verdi.

Turhan, Borsa İstanbul'da bir tahtanın bir ay kapalı kalmasının yabancı yatırımcıda tedirginlik yaratıp yaratmayacağına ilişkin soru üzerine ise yatırım ortamının iyileştirilmesinin kendilerinin birinci önceliği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama yatırım ortamının iyileştirilmesi hem piyasa ekonomisinin bütün kural ve kurumlarıyla işlemesine bağlı. Düzenleyici ve denetleyici önlemler de piyasa ekonomisinin bütün kurum ve kurallarıyla sağlıklı bir şekilde işlemesini yönetmeye odaklanır. Olaylar hepimizin gözünün önünde cereyan etti. Dolayısıyla benim bu konuyla ilgili fazla bir şey söylemem gereksiz."

"Deutsche Bank ile Citibank'ın sizinle bir teması oldu mu?" sorusunu da Turhan, "Hayır" şeklinde yanıtladı.

Bank Asya tahtasının açılmadan önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile görüşülüp görüşülmediğine yönelik soruya Turhan, bütün ilgili kuruluşlarla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda borsalara yüklenmiş olan iş birliği, bilgi alışverişi ve teknik destek anlamında görüştüklerini dile getirdi.

Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ilişkin soru üzerine ise Turhan, sadece bu hisse ile ilgili değil, bütün hisselerle ilgili sürekli olarak çalıştıklarını, elde ettikleri bulguları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile paylaştıklarını da sözlerine ekledi.