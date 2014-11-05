Balyoz Davası'nda tüm bilirkişi raporları reddedildi, yeni raporlar hazırlanacak

Yeniden yargılamasına başlanan Balyoz Planı davasında, tüm bilirkişi raporları reddedildi, raporlar yeniden hazırlanacak.
Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından tahliye edilen "Balyoz Davası’nın 236 sanığının yeniden yargılandığı davanın önceki günkü duruşmasında dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman 4 yıl sonra tanık sıfatıyla ifade vermiş ve Balyoz Planı’ndan haberleri olmadığını söylemişti.
Yeniden yargılamasına başlanan davanın bugünkü duruşmasında da kritik bir gelişme yaşandı.
Ara kararı açıklayan ömahkeme heyeti, tüm bilirkişi raporlarını reddedilmesine karar verdi. Raporlar yeniden hazırlanacak.
Anayasa Mahkemesi, 18 Haziran'da Balyoz Planı davasına ilişkin yapılan 230 bireysel başvuruyu birleştirerek tek dosya üzerinden incelemiş, dijital deliller ve tanık dinlenilmesiyle ilgili konularda sanıkların haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti. Karar, genel kurulun 17 üyesinin oy birliğiyle alınmıştı.
Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi de Balyoz Planı davasından hüküm giyen, cezaevindeki tüm sanıkların tahliyesini kararlaştırmıştı.
Mahkeme heyeti ayrıca, sanıklar hakkında yargılamanın yenilenmesine hükmederek, sanıkların tutukluluk ve hükümlülükte geçirdikleri süre dikkate alındığında infazın devamının mağduriyete yol açacağı gerekçesiyle infazının durdurulmasına karar vermişti.