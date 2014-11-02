Balyoz Davası yarın yeniden başlıyor, Özkök ve Yalman da katılacak

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz Davası’yla ilgili haziran ayında verdiği “hak ihlali” kararının ardından davaya bakan İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için 3 Kasım’a gün vermişti. Aralarında emekli askerler Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Bilgin Balanlı ve MHP Milletvekili, emekli Korgeneral Engin Alan’ın da olduğu 236 sanıklı davanın duruşması yarın 09.30’da başlayacak. Duruşmada eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tanık olarak dinlenecek. Mahkemeye mazeret bildirmeyen Özkök ve Yalman’ın Anadolu Adliyesi’ndeki duruşmaya katılması bekleniyor.

Çağdaş Ulus’un Vatan’daki haberine göre, sanık avukatları Özkök, Yalman ve bilirkişilerin yanıtlaması için 100’e yakın soru hazırladı.

Avukatlar mahkemeden TÜBİTAK yerine İTÜ, YTÜ, Boğaziçi veya ODTÜ’den bir heyetin dijital verileri incelemesini isteyecek.

Bilirkişilere Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun savcı Zekeriya Öz’e teslim ettiği 19 CD’den 11 ve 17 numaralı iki CD, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan 5 No’lu harddisk, 1 No’lu CD ile sanık Hakan Büyük’ün evinde ele geçtiği öne sürülen flashdiskle ilgili dijital çelişkileri soracak.

Avukat Hüseyin Ersöz “Askeri savcılıkça yaptırılan incelemelerde de dijital dökümanların sahte olduğuna dair tespitler vardı. Buna rağmen mahkeme taleplerimizi reddetmişti” dedi.

Avukatların Özkök ve Yalman’a yönelteceği sorulardan bazıları şöyle:

- İddianamede darbe planı olduğu öne sürülen ‘Balyoz Harekat Planı’ ismini basın haricinde daha önce duydunuz mu?

- İddianamede bu darbe planını sizin önlediğiniz yazmaktadır. Böyle bir olay gelişmiş midir?

- 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin söz konusu planının bazı subayların görevden alınmasıyla önlendiği öne sürülmektedir. Böyle bir işlem gerçekleştirdiniz mi?

- Balyoz Harekat Planı ve eklerinin sahte olduğuna ilişkin kamuoyunda yer alan değerlendirmelere ilişkin görüşünüz nedir?

- Emriniz altındaki subaylarca bir darbenin planlandığına ilişkin size bilgi ulaştı mı?

- 2003 Mart’ındaki seminere katılan Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı gözlemcileri darbe planının tartışıldığına ilişkin tarafınıza bir rapor sundu mu?

- Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız dönemde yargılanan sanıklar hakkında herhangi bir disiplin veya adli soruşturma başlattınız mı?

- Avukatlar bilirkişilerden de 11 ve 17 No’lu CD’lerin oluşturulma tarihleriyle ilgili çelişkileri, 5 No’lu harddiskteki saat çelişkileri ve parmak izlerinin kimlere olduğu gibi noktaların aydınlatılmasını isteyecek.

Yargıtay’da bozulan dava 10 Kasım’da

Öte yandan Balyoz Davası’nda aldıkları mahkûmiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanığın yargılandığı davada, mahkeme ilk duruşmada 25 sanığın beraatına karar verirken, 62 sanığın ise dosyasını ayırmış ve bu kişilerin yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Dosyası ayrılan 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması 10 Kasım 2014 tarihine ertelenmişti. Bu duruşmada da Hilmi Özkök ile Aytaç Yalman tanık olarak dinlenecek.