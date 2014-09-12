Balyoz ve Faili Meçhul Cinayetler davası sanığı Cemal Temizöz'e tahliye

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Balyoz ve faili meçhul davalarının sanığı emekli Albay Cemal Temizöz'ün tahliyesine karar verdi

Balyoz davasında hakkında 18 yıl hapis cezası kesinleşen Cemal Temizöz, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1993-95 yıllarında işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili dava nedeniyle Anayasa Mahkemesinin Balyoz davasıyla ilgili ihlal kararına rağmen tahliye edilmemişti.

Temizöz'ün avukatı Sedat Özdağ, Temizöz'ün Cizre'deki faili meçhul cinayetlerle ilgili yargılandığı davaya bakan Diyarbakır Özel Yetkili Mahkemesi'nin kaldırılmasının ardından dava dosyasının Şırnak'a gönderildiğini bildirdi.

Şırnak'taki mahkemenin ise davayla ilgili yetkisizlik kararı vererek dosyayı Cizre'ye gönderdiğini belirten Özdağ, Cizre'deki mahkemenin de davayla ilgili yetkisizlik kararı verdiğini anlattı.

Özdağ, mahkemeler arasındaki yetkisizlik kararlarının çözümü için Temizöz ile ilgili dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne geldiğini ifade etti.

Davada hangi mahkemenin yetkili olacağına karar verecek Yargıtay 5. Ceza Dairesine, tutukluluk süresi 5 yılı aşan Temizöz'ün öncelikle tahliyesine karar verilmesi istemiyle başvuruda bulunduklarını bildiren Özdağ, Daire'nin söz konusu başvuruyu bugün karara bağladığını kaydetti.

Özdağ, Daire'nin öncelikle Temizöz'ün tahliyesine karar verdiğini, davada hangi mahkemenin yetkili olduğuna ise daha sonra karar vereceğini bildirdi.