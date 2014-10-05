Tülay yarbay, Balyoz firarisi olduğu günleri anlattı

Balyoz davasında 13 yıl hapis cezası aldıktan sonra yurt dışına çıkan Deniz Hakim Yarbay Tülay Delibaş, yeniden yargılanıp beraat ettikten sonra Türkiye’ye dönmeye karar verdi.

Balyoz Davası’nın sanıklarından Deniz Hakim Yarbay Tülay Delibaş, ‘Bakanlar Kurulu’nu görevini yapamaz hale getirmeye teşvik’ suçundan 2012 yılındaki karar duruşmasında önce ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Bu ceza ‘suç teşebbüs aşamasında’ kaldığı gerekçesiyle önce 16 yıl hapis cezasına indirildi. Mahkeme ‘iyi hal’ indirimi de yaparak Delibaş’ı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezadan sonra yurt dışına gitti ancak yargı süreci devam etti.

Avukatı Levent Özçelik’in verdiği bilgilere göre Delibaş, 3 ve 5 Nisan 2003 tarihlerinde yaptığı öne sürülen bir mevzuat çalışması nedeniyle suçlanıyordu. Ancak avukatının anlatımına göre Delibaş’ın o dönemde bu suçu işlemesi mümkün değildi. Çünkü riskli bir hamilelik geçiriyordu. Avukat Özçelik, o dönem yaşananları şöyle anlattı:

Görevde bile değildi

“Müvekkilim 2002 yılında riskli bir hamilelik dönemi geçirmiş. 30 Ekim 2002 tarihinde sezaryen ameliyatıyla doğum yapmış. Yasal haklarını kullanarak 5 buçuk ay süreyle ücretsiz izine ayrılmış. Geçmiş raporları bir kenara bıraksak da 30 Ekim 2002 tarihinden 13 Haziran 2003 tarihine kadar görevinde değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre ücretsiz izne ayrılan biri sicil alamaz ve kademe ilerlemesi yapamaz. 30 Ekim 2002 tarihinden 13 Haziran 2003 tarihe yokken ‘3 ve 5 Nisan 2003’ tarihinde olmadığı bir dönemde, yeni doğan çocuğuna annelik yapmaya çalıştığı bir dönemde bu suçu işlemesi nasıl mümkün olabilir? Biz bunu mahkeme heyetine de sunduk. Bu raporların doğru olup olmadığını teyit için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı yazıldı. Genelkurmay Başkanlığı da ‘Bu rapor doğrudur’ deyip raporları tekrar gönderdi. Ancak mahkeme bunu dikkate almayarak ceza verdi.”

Yargıtay hatayı gördü

Avukat Özçelik, mahkemenin kararının Yargıtay’dan döndüğünü belirterek, “Özel yetkili mahkemelerin kapatılması sonucu yargılamayı yapan yeni mahkeme heyeti beraat karar verdi. Müvekkilim Tülay Delibaş yüksek yargıç olacakken bu davaya bulaştırılarak tasfiye ettiler. Hayatını mahvetmek üzerelerken Yargıtay bu hatayı gördü” diye konuştu.

Suçsuz halde hapis yatacaktım

Yarbay Delibaş, karardan sonra gittiği yurt dışından dönüyor. Kurban Bayramı’nı memleketinde geçirecek olan Delibaş, Vatan’dan Çağdaş Ulus’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Teslim olsaydım suçsuz olduğum halde hapis yatacaktım. Hapis kararını aldıktan sonra dünyam başıma yıkıldı. Ama Yargıtay hakkımdaki suçlamaların boş olduğunu görerek beraatıma karar verdi. Daha erken dönecektim ama tedavimi yarım bırakmak istemedim. Avukatım Levent Özçelik daha önce dava nedeniyle ne kadar yıprandığımı açıklamıştı. Kızlarım ve eşim bu dönemde yanımda olmasaydı bu süreç daha da zor geçebilirdi. Bu dava nedeniyle uzun süre psikolojik tedavi gördüm. Adalet adil olmalı ve temeli gerçekler üzerine kurulmalıdır. Gerçeklik göz ardı edildiğinde adaletten iz bulamayız. Ancak gerçekler yalan söylemez ve bir gün ortaya çıkar. Gelinen bu süreçte gerçekte olanlar ya da olmayanlar yavaş yavaş kendini göstermektedir. Tüm resmi ve resmi çizenleri gördüğümüzde gerçekler önümüzde ayna gibi parlayacaktır. Biz o günü bekliyoruz. Sürgün bitti. Artık yurda dönme zamanı geldi. Ülkemi çok özledim.”