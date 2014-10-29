'Ergenekon ve Balyoz davaları NATO'da konuşulmalı'

Ankara'nın Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) destek verdiği iddiaları nedeniyle Hollanda Parlamentosu'nda yükselen Türkiye karşıtı hava, hükümetin söylemine de yansıyor. Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, çalışma ziyareti için gittiği Adana'da, Türkiye'nin son dönemdeki tutumunu eleştirirken, "Türkiye zor bir müttefik" dedi.

Jeanine Hennis, Adana'da konuşlanmış ülkesine ait patriot bataryalarını denetledi. Patriotların Ocak ayında geri çekileceği öğrenildi.

Hennis, İncirlik'te Hollandalı gazetecilere yaptığı açıklamada Türk hükümetinin IŞİD'le ilgili tavrına değindi.

'Türkiye'nin tutumu ikircikli'

Telegraaf gazetesinde yer alan habere göre Hennis, NATO üyesi Türkiye'nin, kendi ifadesiyle, "Sünni terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede ikircikli bir tutum izlemesini" eleştirdi.

Gazete, Türkiye'nin ABD'nin ağır baskısı sonucu topraklarından sadece Irak'taki Kürt kuvvetlerinin geçişine izin verdiğini belirterek, Hennis'in şu sözlerine yer verdi:

"Türkiye'nin Suriye sınırındaki özel konumu ve Kürtler konusundaki hassasiyetini anlıyoruz. Ama Türkiye zor bir müttefik. Bunu söylemek için ketum olmaya gerek yok."

Hollandalı Bakanın gündeminde, Türkiye'de askerlere yönelik Ergenekon ve Balyoz gibi davalar da vardı.

'Ergenekon ve Balyoz NATO'da konuşulmalı'

Basında yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif TSK mensuplarının, açılan toplu davalarla görevden uzaklaştırılması da kadın bakanı şaşırttı.

Jeanine Hennis, askerlere yönelik toplu davaların, demokratik hukuk devleti ile bağdaşmadığını görüşünde.

Hollanda Savunma Bakanı, "Bence bu konu da NATO içinde konuşulmalıdır. NATO, AB'den farklı bir örgüt. Fakat bu yaşanan olayların öylesine yanımızdan akıp geçmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Hennis, bütün bunlara rağmen jeostratejik konumu nedeniyle NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu da dile getirdi.

Hennis, Türkiye'nin huzursuz bir bölgeye uzun sınırları bulunduğunu belirtti. "Bu patriotlar boşuna buraya gelmedi. Öte yandan, gerçi biraz baskı sonrası da olsa, Türkiye IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyona katıldı" ifadesini kullandı.

'Türkiye'ye ihtiyacımız var'

Türkiye'nin uzun süre güvenilir bir müttefik olarak kalmasını ümit ettiğini söyleyen Hennis, "Çünkü bu ülkeye ihtiyacımız var" dedi.

Hollanda Hükümeti, bu zamana kadar Türkiye konusunda genellikle ılımlı ifadeler kullanıyordu. İlk kez Savunma Bakanı Hennis aracılığıyla Türkiye'ye yönelik bu kadar açık eleştiri yöneltildi.

Bunda, Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiği iddiaları da etkili oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dile getirdiği IŞİD'e yardım iddiası, Hollanda Parlamentosu'nda geniş yankı buldu.

Muhalefet partileri, Türkiye hakkında uluslararası soruşturma istemiyle, ortak bir soru önergesi verdiler.

IŞİD ve El Nusra Cephesi gibi cihat yanlısı örgütler Hollanda'nın güvenliğini yakından ilgilendiriyor. Çünkü 150 civarında Hollanda vatandaşı, Suriye ve Irak'ta bu örgütler için savaşıyor.

Hollanda, cihatçı gruplara katılımları önlemek operasyonlara ağırlık veriyor. Suriye ya da Irak'a gitmek isteyen cihat yanlılarının pasaportlarına el konuyor.

Suriye'den dönen cihatçıların, Hollanda'nın güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtiliyor.