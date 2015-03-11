Balıkesir’de köpek dövüşlerinde çok büyük paralar dönüyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 100 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde, bazı kişilerin lüks ev ya da araçlarını ortaya koyduğu iddia edilen özel bahisli dövüşlerde ele geçirilen 40'ın üzerinde Dogo Arjantin ve pitbull cinsi köpeğe, diğerlerine göre daha saldırgan olmaları nedeniyle ayrı bölümde bakılıyor.

Balıkesir Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Belkıs Biçer, "Zalim ve canilerin ellerinde bu köpekler istemedikleri bir dövüş için arenaya sürülüyor. Birbirlerini parçalıyorlar. İstemeden yaptıkları dövüşte yenilenler, acı ve kanlar içinde ölüme terk ediliyor ya da öldürülüyor" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 2007 yılından bu yana hizmet veriliyor. Hayvan kapasitesi 100 olan bakımevinde, köpek ve kediler, sağlık kontrolü ve bakımları yapıldıktan sonra kısırlaştırılıp tedavi ediliyor, aşılanıyor, küpe takıldıktan sonra sahiplendiriliyor veya doğal ortamına salınıyor. Bakımevinde 40'ın üzerinde pitbull ve Dogo Arjantin cinsi köpek, ayrı bir bölümde tutuluyor. Bahisli dövüşlere yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarında ele geçirilen bu köpeklerin bakımı, diğerlerine göre daha saldırgan oldukları için kontrollü yapılıyor.

‘250 bin liralık lüks evler, otomobiller’

AA’nın haberine göre, Balıkesir Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Belkıs Biçer, en büyük sorunlarından birinin köpek dövüşleri olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin aldığı ihbar ve edindiği bilgiler doğrultusunda zaman zaman dövüş yerlerine operasyonlar düzenleyerek köpeklere el koyduğunu, organize edenlere para cezası uyguladığını söyledi.

Tehlikeli olduğu için beslenmesi ve üretilmesi yasak olan bu cins köpeklerin yurt dışından kaçak getirilip merdiven altı üretimlerle çoğaltıldığını ve ciddi paralara satıldığını ileri süren Biçer, "Pitbull ve Dogo Arjantin dövüşlerinde Balıkesir birinci sırada geliyor. Bahisli özel dövüşlerde 250 bin liralık lüks evler, otomobiller ortaya koyuyorlar. Çok büyük paralar dönüyor. Balıkesir il merkezi ile Edremit Körfezi'nde sık aralıklarla dövüşler düzenleniyor ancak sürekli farklı yerlerde yapıldığı için izini sürmek olanaksız hale geliyor. Öyle 2 bin ya da 3 bin liralara asla bahis koymuyorlar. Bir gün karakolda bir arkadaşımızın işi vardı. Dernek başkanı olarak gittim. Genç bir çocuk vardı. Hayvanlarla ilgilendiğimi duyunca ne beslediğimi sordu ben de durumu anladığım için pitbull cevabını verdim. Dövüştürmeyi önerdim ve hemen kabul edip ne kadar ortaya koyacağımı sordu. '5 bin lira' deyince, '5 bin lira olur mu abla, ben evimi koyayım sen de büyük bir şey ortaya koy' dedi. Şaşırdım kaldım” dedi.

‘Yenilen, acı ve kanlar içinde ölüme terk ediliyor’

Biçer, bu tür köpekleri besleyenlerin psikolojisinin yerinde olmadığını düşündüğünü anlattı. Köpeklerden bazılarının dövüşlerde telef olduğuna dikkati çeken Biçer, "Zalim ve canilerin ellerinde bu köpekler istemedikleri bir dövüş için arenaya sürülüyor. Birbirlerini parçalıyorlar. İstemeden yaptıkları dövüşte yenilenler, acı ve kanlar içinde ölüme terk ediliyor ya da öldürülüyor" ifadesini kullandı.

Belkıs Biçer, bazı kişilerin, köpeklerin birbirini parçalamasından haksız paralar kazandığını savundu. Hayvanların karanlık odalarda tutulduğu, daha saldırgan olması için acıyla beslendiğini öne süren Biçer, "Dövüşleri organize edenler ya da katılanlar, köpeklerine antrenmanları sokak hayvanlarıyla yaptırarak bir vahşete yol açıyor. Sokaktan getirilen köpek başına 50 lira ücret ödüyorlar. Sokak köpeği dövüşmeyi ne bilsin? Dogo Arjantin ya da pitbull daha saldırgan olduğundan bu köpekleri hemen parçalıyor" diye konuştu.