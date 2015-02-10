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Dünya

Yangında korumak için sahibinin yüzüne yatan köpek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Carmen’in çabaları sahibini kurtarmaya yetmedi

10 Şubat 2015 10:00

ABD'de, yangından korumak amacıyla sahibinin yüzüne yatan Carmen adlı köpek yaşam savaşı veriyor.

ABD’nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde yangın çıkan bir eve giren itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde Ben Ledford’un yüzünün üstünde yatan 9 yaşındaki boxer cinsi Carmen adlı köpeği gördü.

CNN’de yer alan habere göre, sahibinin yüzünün üzerine onu ısı, duman ve alevlerden korumak amacıyla yatan köpek başarılı olamadı. 33 yaşındaki Ledford kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan Carmen ise şu anda soluma cihazına bağlı.

Carmen’in durumu hakkında açıklama yapan Dr.Daniel Carey, “Carmen iyileşiyor. Onun yaşadığı şeyleri düşünürsek durumu beklenen seviyede iyi” dedi. Köpeğin akciğerlerinde ağır hasar olduğunu ve şu anda cihaz desteği olmadan solunum fonksiyonunun düzgün işlemesinin mümkün olmadığını belirten doktorlar, Carmen’de herhangi bir nörolojik problem yaşamadıklarını vurguladı.

 

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