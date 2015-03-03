İsrailli askerlerden Filistinli gence köpekli işkence

İsrail askerlerinin köpeklerini Hamza Ebu Haşim isimli 16 yaşındaki Filistinli bir gence saldırtmasının ardından saldırttığına yönelik görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, aşırı-milliyetçi İsrailli siyasetçi Michael Ben Ari, Facebook sayfasında paylaştığı ve Filistinli Hamza Ebu Haşim’in iki asker köpeğinin saldırısına uğradığı görüntülerin altına, "Askerler, küçük teröriste ders veriyor" yazdığı ancak tepkiler üzerine görüntüyü sildiği öne sürüldü.

Paylaşılan videoda, gözaltına alınan Filistinli çocuğun, tasmaları İsrailli askerlerin elinde olan ve üzerine saldırtılan köpeklerden birinin ısırması sonucu yardım istediği görülüyor.

Isırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Videoda, köpeğe İbranice olarak çocuğu ısırması emrini veren askerlerin, "Şimdi söyle bakalım korkak kimmiş?" diye bağırdığı, bunun üzerine Filistinli çocuğun ağladığı görüntüler yer alıyor.

İsrail’in Haaretz gazetesine konuşan Hamza'nın babası, oğlunun taş atmak suçundan İsrail askerlerince geçen yıl 23 Aralık'ta gözaltına alındığını ancak hapishaneye konulmadan önce "köpek ısırıkları" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Hamza’nın annesinin ise görüntüleri izlerken baygınlık geçirdiği ifade edildi.

B'Tselem: Standart işkence yöntemi

İsrail insan hakları örgütü B’Tselem tarafından yapılan açıklamada, bu uygulamanın “İsrail askerlerinin standart olarak köpekleri bir işkence yöntemi olarak kullanmasının bir örneği olduğu” vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusu, geçen aralık ayında yaşandığı tespit edilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.