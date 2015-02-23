Meğer köpekler insan sarrafıymış!

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, köpeklerin en büyük özelliklerinden biri ise sosyal farkındalıklarının çok yüksek olması. Yapılmış birçok araştırma, onların insan duygularını anlayabildiğini gösteriyor. Mutlu ve üzgün yüzleri ayırt edebiliyor, hatta kıskançlık yapabiliyorlar.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, son araştırma köpeklerin bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu anlayabildiğini, hatta birini “güvenilmez” bulurlarsa ona inanmayı hemen bıraktıklarını gösteriyor.

Bu bulgu, Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Akiko Takaoka başkanlığındaki bir ekibin araştırmasına dayanıyor. Yanlış komut verene inanmıyorlar.

Animal Cognition (Hayvan Kavrayışı) dergisinde yayımlanan araştırma, 34 köpek üzerinde yapıldı. Araştırmacılar ilk önce içinde yemek olan bir kabı işaret ederek köpekleri bu kaba yönlendirdi. İkinci seferde ise aynı kişiler köpeklere içi boş bir kabı işaret etti. Üçüncü seferde ise köpeklere, iki kaptan yine yemek dolu olan işaret edildi.

İlk iki sefer insanların komutlarına göre hemen harekete geçen köpeklerin, 3. seferde yani boş kaba yönlendirildikten sonra verilen komutu takip etmediği gözlemlendi.

3. tur sonunda emir veren kişi değişti ve köpeklerin bu yeni kişinin komutlarına yeniden karşılık vermeye başladığı görüldü.

Araştırmacılara göre bu tepki, köpeklerin deneyimle paralel olarak komut veren kişinin ne kadar güvenilir olduğunu derecelendirdiğinin bir göstergesi.

Takaoka köpeklerin insanlara güvenini ne kadar çabuk kaybedebildiğini görmenin çok şaşırtıcı olduğunu belirtiyor; “Köpeklerin sosyal zekası, bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazla. İnsanlarla birlikte yaşadıkları uzun süre içinde sosyal zekaları da evrilerek gelişmiş.” diyor. Araştırmanın bir sonraki adımı kurtlar üzerinde yapılacak. Böylece evcilleştirmenin, köpeklerin sosyal zekası üzerindeki etkileri de ortaya çıkarılmış olacak