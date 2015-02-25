Bursa'da 84 köpek zehirli iğneyle öldürüldü

Bursa Yenişehir'de 84 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Baygın halde bulunan 13 köpek belediye veterinerliği tarafından tedaviye alınırken, köpeklerin yanında bulunan kanlı şırıngalar incelemeye alındı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Çamönü Köyü Muhtarı İbrahim Tuna, köpekleri köyün bir kilometre uzaklığında bulduklarını belirterek şöyle dedi: "Haber alır almaz olay yerine gittik. 84 köpeğin ölü, 12 köpeğin ise baygın olduğunu gördük. Vahşeti görür görmez hemen belediye ve jandarmaya haber verdik. Belediye ve jandarma yetkilileri olay yerine geldiler ve tutanaklar tutuldu. Köpekleri zehirleyenleri kimse görmemiş, ama zehirlenen köpeklerin yanlarında şırıngalar bulduk."

Kurtarılan köpekler barınağa gönderilecek

Çamönü Köyü yakınlarında köpeklerin telef edilmesiyle ilgili Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürü Rıdvan Sağlık, yazılı açıklama yaptı.



Çamönü Mahalle Muhtarı İbrahim Tuna’nın ihbarı üzerine bu sabah 08.50’de olay yerine gidildiğini ve boş tarlada 84 telef edilmiş, 13 de canlı köpek bulunduğunu kaydeden Sağlık, köpeklerin üzerinde iğnelerin bulunduğu tespit ettiklerini bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile irtibat kurularak, incelemelere başlandığını ifade eden Rıdvan Sağlık, canlı olarak bulunan 13 köpeğin tedavisine başlandığını ve durumları düzelmeye başlayan hayvanların Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na sevk edileceğini kaydetti.

Belediye görevlileri mi öldürdü?

Bursa'nın Yenişehir İlçesi Çamönü Köyü yakınlarında telef edilmiş olarak bulanan 84 sokak köpeğinin belediye görevlileri tarafından zehirlendiği iddia edildi.



Bu iddiayı Yenişehir ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Ercan Özel, sosyal medyadaki hesabında yazdı. Belediye görevlilerinin şırınga attığı iddia edilen bir köpeğin Öncü Sitesi önünde vatandaşlar tarafından çekildiğini belirttiği fotoğrafı paylaşan Özel, "Görüntüler dün Öncü sitesinde vatandaşlarımız tarafından çekildi" dedi. Özel, fotoğrafın altına da şu yorumu ekledi:

"Bunun hesabını kim verecek? Birisi lütfen söylesin. Güpegündüz köpek avına çıkan resmi personeller olduğu söyleniyor. Bu canlıların suçu neydi sizce? Sadece Yenişehir de yaşamak mıydı suçları? İnsanlar içme suyundan zehirlenir, hayvanlar ise iğne ile zehirlenir. Burası Bursa'nın Yenişehir ilçesi. Umarım montaj demezsiniz bu görüntülere."

Belediye Başkanı: Bunu yapanların insanlığından şüphe ediyoruz

Yenişehir Belediye Başkanı AKP'li Süleyman Çelik ise köpeklerin vahşice öldürülmesinin insanlık dışı bir olay olduğunu belirterek, "Olayı haber alır almaz tüm ekiplerimiz seferber oldu. Canlı kalabilenleri yaşatmak için görevlilerimiz canla başla çalıştı. Bu olayı yapanların insanlığından şüphe ediyoruz. İddialar ise asılsız. Böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz. Bu insanlığa sığmaz" dedi.