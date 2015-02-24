Hasta ve yaralı atı kepçeyle kamyona attılar

Eskeşiher'de atın kamyon kasasına atılmasının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yazılı açıklama yapıp özür diledi.



Yeşiltepe Mahallesi Karpak Sokak'ta dün meydana gelen olayda, hasta ve yaralı olduğu için sahipleri tarafından terk edildiği öne sürülen bir atı sokakta yerde yatarken görenler durumu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.



DHA'nın haberine göre, yapılan ihbar üzerine belirtilen sokağa Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yerde yatan at belediye görevlileri tarafından bir kepçenin içine alındı ve buradan da yine belediyeye ait damperli kamyonun kasasına atıldı. Atın daha sonra ekipler tarafından iğne ile uyutularak yaşamına son verildiği belirtildi.

Atın kamyona atılma görüntüsü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi özür diledi

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin atı kepçeyle kamyon kasasına koyma çalışması bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca hayvanseverler olaya tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapılarak özür dilendi. Belediyenin açıklamasında şöyle denildi:

"Bir konutun önünde, yerde yatan bir ata, Büyükşehir Belediyesi veterinerleri nezaretinde Fen İşleri ekipleri tarafından bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizin ata yapmış oldukları müdahaleyi doğru kabul etmemiz ve onaylamamız mümkün değildir. Yapılan müdahale, kamuoyunu olduğu kadar Büyükşehir Belediyemizi de son derece üzmüştür.



Bu vesileyle, ekiplerimizin ata yaptıkları bu müdahaleyi kesinlikle onaylamadığımızı, tüm görevliler hakkında derhal soruşturma açıldığını ve gereken cezanın verileceğini belirtir, Büyükşehir Belediyesi olarak, önce Eskişehir kamuoyundan sonra da tüm ülke kamuoyundan özür dilediğimizi bildiririz."