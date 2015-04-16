Bakanlıktan 'Bakur' ayarı: Sorumluluk artık festival komitelerine verilecek

Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, CNN Türk'e yaptığı açıklamada festivallerde gösterilecek yerli -yabancı filmlerden kayıt tescil şartı aranmayacağı ve sorumluluğun festival komitelerine verileceği yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kültür Bakanlığı’nın yönetmeliği hatırlatarak ‘kayıt tescil belgesi’ dayatması sonucu 34. İstanbul Film Festivali ’ndeki gösterimi iptal edilen ‘Bakur’ belgeseliyle yeniden gündeme oturan festivallere sansür meselesiyle ilgili bakanlık cephesinden umut veren bir açıklama geldi. CNN Türk’teki Afiş programına konuşan Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, “Bizim çalışmamız var. Yasama organının yoğun gündeminden dolayı henüz yasalaşma süreci sona ermedi. Kayıt tescil ile ilgili ilkeler yasada yer alacak. Festivalde gösterilecek filmlere yerli olsun yabancı olsun herhangi bir kayıt tescil şartı getirilmeden sorumluluk festival komitelerine verilecek. Yasadaki ilkeleri, kuralları uygulayarak siz kendi kuracağınız komite ve kurullarla değerlendirmeyi yapın ve programda gösterin” dedi.

Yönetmelik gereği festivallerde gösterilen yabancı filmler denetimden muaf tutulurken 2006 yılında çıkan bir başka yönetmeliğe göre yerli filmlere kayıt tescil belgesi şartı getirilmişti.