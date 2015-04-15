İstanbul Film Festivali Direktörü: Bakur belgeseli için Kültür Bakanlığı'ndan telefon geldi

PKK mensuplarının kamplardaki yaşamlarını anlatan 'Bakur' adlı belgeselin 34. İstanbul Film Festivali'ndaki gösteriminin iptaliyle ilgili yankılar sürüyor. Kültür Bakanlığı'nın "Eski yazıyı yeniymiş gibi göstermekle" suçladığı festivalin direktörü Azize Tan, "Cuma günü Kültür Bakanlığı'ndan telefon geldi. Cumartesi günü de kanun maddesini hatırlatan eski yazıyı yeniden mail attılar. Sonra emniyetten görevliler geldi..." diye konuştu.

Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu’nun yönettiği ‘Bakur’ belgeselinin 34. İstanbul Film Festivali’ndeki gösteriminin iptalinin yankıları sürüyor. Kültür Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada “Söz konusu yazı festival yönetimine yeni gönderilmemiş olup, ilgili mevzuatın hükümlerinin hatırlatıldığı 9 Ocak 2014 tarihinde gönderilen genel bir bilgilendirme yazısıdır” denilerek, İKSV’yi eski yazıyı yeniymiş gibi göstermekle suçlamıştı. Bu gelişmenin ardından CNN Türk’te Mirgün Cabas’ın “Her Şey” programına konuşan festival direktörü Azize Tan ise Kültür Bakanlığı’ndan hem telefon hem de mail geldiğini anlattı.