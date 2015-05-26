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Bakan Şimşek’in 'çerez parası' daha önce Almanya’da 'yılın en sevimsiz sözü' seçilmiş

Çerez sözünü geçmişte Deutsche Bank eski Başkanı Hilmar Kopper’in de söylediği ortaya çıktı

26 Mayıs 2015 16:22

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, makam araçlarının maliyetine yönelik söylediği “çerez parası” sözü Alman dergisi Spiegel Online’a haber oldu. Haberde bu sözü geçmişte Deutsche Bank eski Başkanı Hilmar Kopper’in de söylediği belirtildi. Hilmar Kopper, 1994 yılında bir gayrimenkul şirketinin iflas etmesi üzerine Deutsche Bank’ın ödemek zorunda kaldığı 50 milyon mark’lık bir miktar için “çerez” sözünü kullanmış ve Alman kamuoyunda büyük tepkiyle karşılaşmıştı. “Çerez” sözü aynı yıl Almanya’nın en sevimsiz sözü ilan edilmişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet Yıldırım'ın haberine göre,  ERT YUIİ “Türkiye’de seçim mücadelesi: Maliye Bakanı ‘Çerez’ sözüyle tartışma başlattı” başlığıyla verilen haberde, “300 bin euro’luk makam aracı. Hem de Diyanet İşleri Başkanı’na. Türkiye’de yüksek maliyetli makam araçları tartışılırken, Maliye Bakanı ‘Çerez parası bile değil’ sözüyle tartışmayı alevlendirdi” ifadeleri kullanıldı.

 

Söyleyenin bakış açısını yansıtan bir söz

 

Deutsche Bank eski Başkanı Hilmar Kopper’in de milyonluk banka zararı için benzer sözleri söylediği ve sonucun kendisi için iyi olmadığı hatırlatılan haberde, “Çerez sözü, söyleyen kişinin olaya nasıl baktığını gösteren anahtar bir kelime. Bu tür sözleri sarf etmenin riskli olduğunu, Mehmet Şimşek de gördü” denildi.

 

Almanya’nın en sevimsiz sözü seçilmişti

 

Hilmar Kopper, 1994 yılında bir gayrimenkul şirketinin iflas etmesi üzerine Deutsche Bank’ın ödemek zorunda kaldığı 50 milyon mark’lık bir miktar için “çerez” sözünü kullanmış ve Alman kamuoyunda büyük tepkiyle karşılaşmıştı. “Çerez” sözü aynı yıl Almanya’nın en sevimsiz sözü ilan edilmişti. Kopper, o tarihten sonra "Çerez Kopper" ve “Bay Çerez” olarak anılmaya başlamıştı. Kopper, 1997'de görevi bir başkasına bırakmıştı.

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