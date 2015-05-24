Maliye Bakanlığı'ndan 'çerez' açıklaması

Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in Gaziantep'te oto sanayi sitesinin açılışında dile getirdiği devlet kurumlarındaki araçlara yönelik ifadeleri ve 'çerez' benzetmesi için bir basın açıklaması yaptı.

Maliye Bakanı Şimşek'in "Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez" sözlerine açıklık getiren Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamasında "Bugün bazı gazetelerin kamudaki makam aracı kiralama, bakım, onarım, yakıta ilişkin Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek'in 'Çerez' benzetmesinin zorlama bir şekilde amacından saptırdığı görülmüştür. Buradaki 'Çerez' harcamanın küçüklüğünü ifade eden yani yük getirmeyen benzetme olarak kullanılmıştır. Devletimizin bütçesinde en küçük ve zorunlu harcama kalemlerinden biri olarak ifade edilen bu sözü amacı dışında zorlama çabaları Bakanlığımız tarafından konjonktürel bir çabanın ürünü olarak yorumlanmış ve hayret verici bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanlığı'nın Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına ilişkin basın açıklaması, şöyle:

"Bugün bazı gazetelerin kamudaki makam aracı kiralama, bakım, onarım, yakıta ilişkin Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek'in 'Çerez' benzetmesinin zorlama bir şekilde amacından saptırdığı görülmüştür. Buradaki 'Çerez' harcamanın küçüklüğünü ifade eden yani yük getirmeyen benzetme olarak kullanılmıştır. Bakan Şimşek Kamu Merkezi Yönetim bütçemizin 473 Milyar TL büyüklüğünde olduğuna işaret etmiş buna karşılıkta muhalefetin kaynak olarak gösterdiği 471 adet makam araçları dahil tüm merkez yönetim kapsamındaki idarelerin kullanımına ait ambulans, askeri araçlar, polis araçların araç kiralama, bakım, onarım harcamalarını 3 milyar 300 Milyon TL olarak açıklamıştır. Bunun da bütçenin binde 7'si'ne tekabül eden bir rakam olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Devletimizin bütçesinde en küçük ve zorunlu harcama kalemlerinden biri olarak ifade edilen bu sözü amacı dışında zorlama çabaları Bakanlığımız tarafından konjonktürel bir çabanın ürünü olarak yorumlanmış ve hayret verici bulunmuştur. Ayrıca medya kuruluşlarımızdan bazılarının çarpıtmak ve taraf tutmak adına bugünkü gazete başlıklarındaki bilinçli algı operasyonunu, Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek'in değerli taşlardan (pırlanta, elmas…) % 18 KDV alındığını defalarca ifade eden sözleri karşısında ana muhalefet CHP lideri Sn. Kılıçdaroğlu'nun her gün seçim meydanlarında değerli taşlarda KDV sıfırlandı şeklindeki bilinçli ve ısrarlı yanlış beyanlarına, aynı şekilde asgari ücrete yapılacak artışın kayıtdışılığı artıracağı için işçiye zulüm sözünü, "işçiye 1500 TL'yi zulüm olarak gördü" şeklindeki çarpıtmalarına sessiz kalmaları ve aynı gazetecilik hassasiyeti göstermemeleri de ayrıca manidar bulunmaktadır. 471 adet makam araçlarımız dahil tablomuzu kamuoyumuzla paylaşırken, bunun dışında 30.06.2014 tarihi itibariyle merkezi yönetim idaresinin kullanımına ait 96 bin 500 adet aracımız bulunmaktadır. Bu araçların 36 bin 269 adeti Emniyet Genel Müdürlüğümüze 11 bin 950 adeti Milli Savunma Bakanlığımıza , 7 bin 249 adeti Jandarma Genel Komutanlığımıza, 5 bin 375 adedi Sağlık Bakanlığımıza, 4 bin 437 adedi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza, 4 bin 372 adedi Milli Eğitim Bakanlığımıza, 3 bin 533 adedi Orman Genel Müdürlüğümüze, 3 bin 429 adedi Üniversitelerimize, 19 bin 887 adedi de diğer kamu kurumlarımıza aittir. Bu çerçevede seçimler yaklaşırken ana muhalefet başta olmak üzere muhalefetin siyasi malzeme olarak kullandığı kamu araçları listesini paylaşırken bu şekilde bilinçli çarpıtmalara karşı da kamuoyunuzu dikkatli olmaya davet ediyoruz"