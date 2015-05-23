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Bakan Şimşek: Makam araçlarına harcanan para çerez parası bile değil!

‘Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor’

23 Mayıs 2015 14:01

Maliye Bakan Mehmet Şimşek, muhalefetin, devlet kurumlarındaki araçlara harcanan parayı eleştirdiğini anımsatarak harcanan paranın Türkiye’nin milli gelirinde ve bütçesinde çerez parası bile olmadığını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tahsis edilen Mercedes marka zırhlı makama aracıyla yeniden gündeme gelen tartışmalara yönelik konuşan Şimşek, "Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor” dedi.

Gaziantep’te, Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan Aydınlar Oto Sanayi Sitesi’nin açılışına katılan Mehmet Şimşek’in konuşmasında öne çıkan diğer kısımlar şöyle:

Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez. Bakın 2014 yılında Türkiye’deki bütün araçların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve yakıtı 3 milyar 300 milyon liradır. Türkiye’nin bütçesi 473 milyar liradır.

Binde 7’de bahsediyoruz. Bakın, şu anda bütün siyaset indirgenmiş, binde 7’ye indirgenmiş. Niye? Çünkü vizyon yok, program yok, proje yok. Kusura bakmayın bunları söylemem lazım, çünkü programları olsa, vizyonları olsa bunları konuşurlardı. Gelip burada yapılmış bir cumhurbaşkanlığı yerleşkesinden, efendim araç konusuna bütün sermayeleri bu olmazdı."

 

 

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