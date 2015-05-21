Erdoğan: Yarın Diyanet İşleri Başkanımızla ilgili bir müjde duyabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nissibi Köprüsü'nün açılışında konuştu. 7 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, "Ya eski Türkiye galip gelecek, ya yeni Türkiye galip gelecek" ifadelerini kullanan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ilgili tartışmalarla ilgili de açıklamalar yaptı.

CHP'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağını iddia eden cumhurbaşkanı, "Çıkmış bir tanesi ne diyor, “imam hatip okullarını kapatacağız.” Kayseri’de “hayır, ben böyle bir şeyi söylemedim” diyor. Seçim beyannamende var, birazcık dürüst ol be. Beyannamesinde 1+8+4, bu formülle imam hatiplerin orta kısmını kapatıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı'yla ilgili bir müjdesi olduğunu da duyurduğu konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Birileri çıkıyor, bakıyorsunuz, kurusıkı atıyorlar. Bu ülkede SSK hastanelerini karlıyken zarar ettiren ve pislikten geçilemez hale getiren sizlere nasıl olacak da kurusıkı, bakıyorsunuz 30,40,50 milyar dolarlardan bahsediyorlar. Bunlar hayatlarında herhalde para saymadılar. Böyle biz cek cak’larla konuşmuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Az önce Sincik’teydim, 10 Ağustos seçimlerinde yüzde 96 oy vererek Cumhurbaşkanı seçti.

'7 Haziran'da ya eski Türkiye galip gelecek, ya yeni Türkiye galip gelecek'

-Hamdolsun, Adıyaman da yüzde 70 gibi bir oyla bu kardeşini destekledi. Değerli kardeşlerim, ben köprünün teknik ölçülerini verecek değilim. Zaten eser ortada. Fakat hakikaten mimari yönüyle de bambaşka. Şimdi buradan Kahta, onun da ihalesi yapıldı. İnşallah, seçimden sonra da 7 Haziran’da inşallah Siverek’i de bir ziyaret edeceğim.

-Fakat, ben tüm kardeşlerime bir şey söylüyorum. 7 Haziran, bizler için çok anlamlı. Ya eski Türkiye galip gelecek, ya yeni Türkiye galip gelecek. Birileri çıkıp ne diyor. Çok enteresan, “geleceğiz, Diyanet İşleri’ni kaldıracağız, din derslerini kaldıracağız.” Kaynak mı? Diyanet İşleri Başkanı’nın altındaki Mercedes. Altlarında spor arabadan da geçilmiyor.

-Yarın bir müjde duyabilirsiniz. Bu müjde diyanet işleri başkanımızla alakalı olacak. Çünkü Bosna Hersek’ten dönerken dedim ki sözüm var açıklamayacağım tamam, cumadan önce açıklamayacağım. Bu ülkede diyanet işleri başkanına bu denli saldırmayı kendine adeta sandıkta yol olarak telakki eden, terör örgütünü arkasına alan siyasi anlayışa benim ne Kürt, ne Arap, ne Zaza kardeşlerim, Türk’ü Arnavut’u, Laz’ı hiç birisi prim vermeyecek.

CHP imam hatipleri kapatacak

Şu hale bak ya. Eskiden CHP ne diyordu, “Kabe Arabın olsun, bize Çankaya yeter.” Şimdi HDP ne diyor, Taksim bizim Kabemiz diyor. Bizim tek Kabemiz var, o da Mekke’de. Benim dindar, onurlu Kürt kardeşlerim, eğer bir Cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyorsam canım yanıyor, canım. Bir şey söyledim, “ben milletin tarafında olacağım” dedim. Çıkmış bir tanesi ne diyor, “imam hatip okullarını kapatacağız.” Kayseri’de “hayır, ben böyle bir şeyi söylemedim” diyor. Seçim beyannamende var, birazcık dürüst ol be. Beyannamesinde 1+8+4, bu formülle imam hatiplerin orta kısmını kapatıyor. Neyi açık tutuyor? Lise kısmını kapatıyor. Ben imam hatip mezunuyum, 4 çocuğumu da imamhatipte okuttum. Okul kapılarından kovuldular, niye, başlarını açmadılar diye. Üniversitelere sokulmadılar, katsayı yüzünden.

Şimdi ne oldu? Orta kısımlar açıldı mı, katsayı engeli kalktı mı, bu milletin evlatları ne yaptı, çocuklarını imam hatiplere göndermeye başladı. Sayı ne oldu, 60 binden 1 milyona çıktı. Şimdi düz liselerde de başörtüsü sahip mi? Danıştay kararını aldı, teşekkür ediyorum.

Ölünce hocaefendi Cumhurbaşkanı, Başbakan, trilyarder niyetine diyecek mi?

Bizimle ilgili olarak geçmişte yürüdüğümüz birileri, terör örgütünün arkasında olduğu bir partiden aday olmuş. Şahsımla alakalı sultandır diyor, diktatördür diyor. Elhamdilüllah, ne sultan oldum, ne diktatörlüğe merak saldım. Başbakanlığım döneminde de, cumhurbaşkanlığım döneminde de efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyorum dedim. Yine hep şunu söyledim, eninde sonunda ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. Hoca efendi Cumhurbaşkanı niyetine diyecek mi, Başbakan niyetine diyecek mi, trilyarder niyetine diyecek mi? Er kişi niyetine diyecek.

780 bin kilometrekarede vatanımızın üzerinde asla operasyon yaptırtmayız. Buna heveslenenler avucunu yalarlar, bunu yapanlar karşılarında bizi bulurlar, silahlı kuvvetlerimizi bulurlar, polis teşkilatımızı bulurlar, milletimizi bulurlar. Karşılarında bizi bulurlar.

Terör örgütü destekli partiyle paralel örgüt bal kaymak

Pensilvanya’dan dünyayı yönetmeye kalkıyor. Şimdi bakıyorsunuz, terör örgütünün arkasında olduğu partiyle bal kaymak olmuşlar. Bu nasıl bir inanç meselesidir. Nasıl onlarla beraber iş tutarsınız. Bir diğer taraftan diğerleriyle. Milliyetçiyim görünümü altındaki zat okyanus ötesine verip veriştirirdi. Ama şimdi bakıyorum, onlar da kaymak bal.