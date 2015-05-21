Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu fakir hiçbir zaman sultan olma gayretinde olmadı. Sultan olmak istediğimi söyleyenler burada yıllarca ağalık postu sattılar. Ben ne ağayım ne sultanım, sadece hizmetkarım" dedi.

Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'nin idamına da değinen Erdoğan, "İdama mahkum ettikleri kişi benim için Mısır'ın reisidir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Adıyaman Sincik'te Adıyaman Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu fakir hiçbir zaman sultan olma gayretinde olmadı. Sultan olmak istediğimi söyleyenler burada yıllarca ağalık postu sattılar. Ben ne ağayım ne sultanım, sadece hizmetkarım.

Kardeşlerim, bu kardeşiniz için Sultanlık derdinde olduğunu söyleyenler, yıllarca burada ağalık yaptı. Ben ne ağa ne sultanım. Ben hizmetkarım. Hocaefendi musalla taşında dua yaparken cumhurbaşkanı, başbakan niyetine diyecek mi? Er kişi niyetine diyecekler. Bu millete hizmetkar olabilmişsen ne mutlu sana. Bugün Nisibi köprüsünün açılışını yapacağız. Adıyamanlı, Şanlıurfalı ne çileler çekti. Bu sorunu çözmek bize nasip oldu. Yola çıkarken eğitimn dedik, adalet, emniyet dedik; ulaşım, tarım dedik, her yere ulaştık. Benim başörtülü kardeşlerim, ben bir imamhatipliyim. 2 kız 2 erkek 4 yavrum da imamhatipli. Mecburen yurtdışında okudular. Şimdi o prangalar koptu. Kızlarımız artık istediği üniversiteye gidebiliyor. Bunları ağalar istedi diye değil, halk istedi diye yaptık.

‘Kabe'miz Taksim'dir diyorlar’

Terör örgütünün arkasında olduğu parti bizim Kabe'miz Taksim'dir diyor. Bu ara diyanet işleri başkanımıza taktılar. Diyanetin bana gönderdiği Kuran'ı gösteriyorum diye birileri rahatsız oldu. Diyanet 10 bn tane Kürtçe Kuran çıkarıyor diye bundan rahatsız oluyorlar.

‘Sizi tehdit edenler olabilir’

7 Haziran bir dönüm noktasıdır. Sizi tehdit edenler olabilir. Bunlar 6-7-8 Ekim olaylarında Diyarbakır'da 50'ye yakın gencimizin ölümüne neden oldular. Biz sadece Allah'ın huzurundan rükuda eğiliriz. İdama mahkum ettikleri kişi benim için Mısır'ın reisidir.