Görmez: Makam aracına hiç binmedim Erdoğan: Üzüntüsünden araçtan inmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in makam aracıyla ilgili tartışmalara ilişkin, "Sosyal medyada sarığının üzerinde Mercedes resmini görünce üzülmüş, arabayı durdurmuş oradan inip eve yaya gitmiş" dedi Mehmet Görmez, daha önce Mercedes marka makam aracına bir gün dahi binmediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Arnavutluk’tan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in makam aracı ile ilgili tartışmaların sorulması üzerine, “Bir kere o Mercedes’in iddia ettikleri gibi 1 milyon TL falan olması için zırhlı falan olması lazım. O tür normal Mercedes’lerin fiyatları 300-320 bin TL civarındadır. Kaldı ki artık eski dönemlerde değiliz. O tür araçlara artık herkes binebiliyor. Üstelik Diyanet İşleri Başkanı’na tahsisli bir araçtan söz ediyoruz” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Kendisine de ifade ettim. ‘O gazete böyle yazmış filanca şöyle yazdı diye o şekilde davranmanız pek doğru olmadı’ dedim. Ama sosyal medyada sarığının üzerinde Mercedes resmi iliştirildiğini görünce ciddi manada üzülmüş. Arabayı durdurmuş. Oradan inip eve yaya gitmiş. Gerçekten çok üzülmüş. Adamcağızın oturduğu evi bile yalanlar eşliğinde polemik konusu yapıyorlar. Ev zaten Diyanet’e ait. Zaten malum çevreler, Diyanet’ten hiç haz almadılar. Yani bunlar artık bir çok yerde dökülmeye başlayınca adeta buradan kendilerince bir rövanş alma gibi bir yola girdiler. Diyanet, TİKA’nın faaliyetlerinden rahatsızlar. Aynı şekilde tabii Yunus Emre Vakfı’ndan da rahatsızlar. Onların alanlarına girdiği için. Mesela DEİK. Onların yurtdışındaki tüm alanlarına giriyor.