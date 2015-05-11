Erdoğan'dan Diyanet Başkanı'na: Sen niye satıyorsun o Mercedes'i, bu şaklabanlara bakma!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 1 milyon liralık makam aracının iade edilmesiyle ilgili Mehmet Görmez'e tepki göstererek, "Diyanet işleri Başkanı'mız tutmuş Mercedes arabayı satılsın dedim diyor. Halbuki benim bilgim olsa derdim ki; Mehmet hocam sen niye satıyorsun Mercedes'i. Senin bineceğin arabanın fiyatı ne? Sen niye gazetelere bakıyorsun. Diyorlar ki kaynaklardan biri o 1 milyonu bulduk diyorlar. Bunlar şaklaban" dedi.

Erdoğan, dün de Belçika’daki Gençlik Buluşması’nda "Benim haberim olsa ben derdim ki, 'Sakın bu arabayı verme'" ifadelerini kullanmıştı.

Memleketi Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Birisi çıktı ne diyor, çok önemli. “İmam hatip okullarının orta kısmını kapatacağız” diyor. Bunu kim diyor? CHP. Fakat şöyle de kamufle ediyor 1+8+4. Ana muhalefetin sayın başkanı, biz bu oyunu daha önce gördük. Bu senaryoyu daha önce gördük. Artık bunları yutturamazsın. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Geçti o iş.

‘İmam Hatipli Harvard'da nasıl okur, işte bal gibi okuyor’

Kızlarım kapıdan geri çevrildi. Maalesef, kendi ülkemde üniversiteye gidemediler. Yurtdışına göndermek zorunda kaldım. Gidip Amerika’da, İngiltere’de okuyabildiler ama burada okuyamadılar. E erkek evladım da okuyamadı. Yüksek puanı olmasına rağmen o da katsayıya takıldı. O da gitti ABD’de lisans eğitimini aldı, Harvard’da master’ını bitirdi. E niye kıskanıyorlar işte, mesele bu. İmam hatipli Harvard’da nasıl okur? Okur işte bal gibi okuyor.

‘Ne yaptı sana Diyanet?’

Ne diyorlar? Diyanet’i kaldıracağız diyor. Ne yaptı sana Diyanet? Kaynak… Hani sözler veriyorlar ya, ekonomiyi düzelteceğiz falan.

‘Diyanet İşleri Başkanı o Mercedes arabayı niye satıyorsun’

Kaynağın bir tanesi de ne biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanımız, tutmuş o Mercedes arabayı ben satılsın dedim diyor ve sattırıyor. Halbuki benim bilgim olsa, ben derdim ki Mehmet hocam ne yapıyorsun, niye satıyorsun? Senin bineceğin mercedes’in fiyatı ne ya, gazetelerin attığı manşetlere niye bakıyorsun?

‘Bunlar şaklaban ya’

Diyor ki, 'Kaynaklardan bir tanesi o... 1 milyonu bulduk' diyor. Bunlar şaklaban ya. Bunlar ekonomiyi falan yönetecek halleri yok. Bunlar ellerindeki belediyeleri yöntemiyorlar belediyeleri.