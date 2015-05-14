Erdoğan: Mehmet Görmez'e o Mercedes'in fiyatını sordum

Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 1 milyon liralık olduğu söylenen makam aracı Mercedes'in iade edilmesiyle ilgili Mehmet Görmez'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ne diyorlar? O Mercedes, bunların yapacağı işlerin kaynağıymış. Bir de bedel koyuyorlar. Neymiş, değeri 1 milyon. Eski rakamla 1 trilyon. Diyanet İşleri Başkanımızlaydık. Allah aşkına nedir bunun fiyatı diye sordum. 330 bin lira dedi. Bunları söyleyenlerin çoğunun altında Mercedes var" dedi.

Erdoğan daha önce de makam aracının satılmasına tepki gösterek şunları söylemişti:

"Diyanet işleri Başkanı'mız tutmuş Mercedes arabayı satılsın dedim diyor. Halbuki benim bilgim olsa derdim ki; Mehmet hocam sen niye satıyorsun Mercedes'i. Senin bineceğin arabanın fiyatı ne? Sen niye gazetelere bakıyorsun. Diyorlar ki kaynaklardan biri o 1 milyonu bulduk diyorlar. Bunlar şaklaban."

Van'da toplu açılış töreninde halka hitap eden Erdoğan'ıkn açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Dün Arnavutluk’taydım. Bütün Balkanlar’dan gençler gelmişti. İmam hatipliler de gelmişti. Bir kardeşimiz, bizi duygulandırdı. Dedim ki ya Rabbim, bir nesil, nerelerde ne şekilde yetişiyor.

Van Diyanet’in kaldırılmasına izin verir mi? 7 Haziran önemli değil mi? Gereğinin yapılması gerekiyor değil mi? Terör örgütü etkisindeki parti de saldırıyor, paralel yapı da saldırıyor, ana muhalefet de saldırıyor. Çok enteresan. Ne diyorlar? O Mercedes, bunların yapacağı işlerin kaynağıymış. Bir de bedel koyuyorlar. Neymiş, değeri 1 milyon. Eski rakamla 1 trilyon.

Diyanet İşleri Başkanımızlaydık. Allah aşkına nedir bunun fiyatı? 330 bin lira. Bunları söyleyenlerin çoğunun altında Mercedes var. Koskoca Türkiye’de makama tahsisli bir Mercedes olmasından daha doğal ne olabilir. Kendisine ailesine ahlaksızca saldıranlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Eğer dini kanaat önderleri bu konuda korunmayacak olursa, bu aynen tespihin ucundaki imame gibidir. O imame koptuğu zaman tespih nasıl dağılırsa, dağılırız. Buna fırsat vermeyeceğiz.

Van, imam hatiplerin kapatılmasına izin verir mi? Bu millet, Alisiz Alevilik fitnesini çıkarıp aday gösterenlere de gereken dersi verecektir. O partinin adayları arasında Alisiz Alevilerin örneklerinden bir tanesi var. Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben Aleviyim. Ama bunların böyle bir derdi yok.

Darbecileri cennetlik ilan ederken, gece gündüz çalışanlara ağzından köpükler saçarak hakaret edenlere bu millet gereken dersi verecektir.

10 Ağustos’ta yapılan seçimde açıkça tarafsız değil, milletin yanında olan bir Cumhurbaşkanı olacağım demiştim. Dikkat ederseniz Türkiye’yi dolaşıyor, milletimle buluşuyor, kucaklaşıyorum. Yarın da Kırıkkale’de olacağım.