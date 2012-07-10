Google 'çerez' davasında 22,5 milyon dolar ödeyecek

Google, milyonlarca internet kullanıcısının kişisel ayarlarını değiştirmekle suçlandığı davayı sonlandırmak için 22,5 milyon dolar ödemeye çok yakın. Bu para, şirketin beş saatte elde ettiği gelire eşit.

Google’ın ödemesi beklenen cezanın, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından bir şirkete verilen en yüksek ceza olduğu belirtildi.

Google, şubat ayında Apple ve Microsoft’un işletim sistemini kullanan bilgisayarlara özel “çerezler” göndererek kişisel ayarları değiştirmekle suçlandı. Arama motoru devinin milyonlarca kullanıcı hakkında elde ettiği bilgileri, yapacakları aramalarda kullanıcılara özel reklamlar göstermek için kullandığı belirtildi.

ntvmsnbc'nin Wall Street Journal’ın dayandırdığı habere göre, Google söz konusu suçtan yargılandığı davanın düşmesi için 22,5 milyon dolar ödemeyi kabul edecek olsa da, şirket sadece beş saatte aynı düzeyde gelir elde ediyor.

Google ve FTC, şu aşamada bir ceza verilmesi konusunda anlaşmaya vardı ancak, anlaşmanın kamuya açıklanmadan önce düzenleyici kurumlar tarafından gözden geçireleceği belirtildi.

Google, Şubat ayındaki suçlamaların basına yansımasının ardından kişisel ayarları değiştiren çerezleri kullanmayı durdurmuş, yaşanan durumun, Google hesaplarını kişiselleştirmek için yapılan çalışmanın bir kusuru olduğunu öne sürmüştü.