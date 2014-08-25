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Dünya

IŞİD, Musul'da turşu, sirke ve çerezi haram saydı!

Kentteki pazarda operasyon yapan IŞİD üyeleri, kuruyemiş, turşu ve sirke dükkanlarını kapatırken mallara el koydu

25 Ağustos 2014 11:03

Musul'da 10 Haziran'dan bu yana işgalini sürdüren ve hilafet ilan eden IŞİD, "haram ve yasak" listesine yenilerini ekledi. Kentte turşu, sirke ve çerezi haram sayan IŞİD, işyerlerinde bu maddelerin satılmasını yasakladı.

Basnews’in haberine göre, IŞİD kentte çerez ve turşu tüketimini haram ilan etti. Kentteki pazarda operasyon yapan IŞİD üyeleri, kuruyemiş, turşu ve sirke dükkanlarını kapatırken mallara el koydu.

IŞİD’in uygulamaları kılık kıyafet alanında da sürdü. Erkeklere Afgan kıyafeti giymeleri için çağrı yaparak, uymayanlara baskı kuran IŞİD, halka Irak kimliklerini teslim edip kendilerinin hazırladığı İslam Devleti kimliği almaları yönünde çağrı yapıyor. IŞİD 10 Haziranda işgal ettiği Musul kentinde şeriat düzeni kanunları açıklamış daha sonra da bu kentte hilafetini ilan etmişti.

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