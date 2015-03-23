Bakan açıkladı: Reklâmı yapılan balların tamamı sahte

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, reklâmları yapılan balları analiz ettirdiklerini ve tamamının sahte çıktığını açıkladı. “Arıya bile güvenmiyoruz balı kendimiz yapıyoruz” özdeyişini hatırlatan Bakan Canikli, bal reklamlarını durdurduklarını belirtti.

Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Canikli, balda her ihbarı değerlendirdiklerinin altını çizerek, “Artık bal reklamı sıfır, artık hepsinin reklamını durdurduk. Kimse artık bal reklamı yapamaz” diye konuştu. Türkiye’nin neresinde olursa olsun gelen şikâyetlere müdahale ettiklerini söyleyen Canikli, “Televizyon yoluyla yapılan bal satışlarını analiz ettik tamamı sahte çıktı. Analize göndermeden önce yayını durduruyoruz satış olmasın diye. Analizde sorun çıkmazsa yayına devam ettiriyoruz ama tamamı sahte çıkıyor. Balı tatlandırıcıdan, nişasta bazlı şekerden, glikozdan yapıyorlar. Onun da kilosu bir liradır. Dünyada örneği var mı bilmiyorum. 10 liraya satıyorlar. Aroma, bal tadı vericilerle birlikte toplam maliyeti en fazla 1.5 lira oluyor. Ama gerçek balın fiyatı en az 250-300 liraya ulaşıyor. Zayıflama haplarında da durum aynı. Çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen ürünlerin büyük bölümünün reklamlarını durdurduk. Tamamına yakınının sağlık kurallarına uygun olmadığını gördük” dedi.

2 milyon lira ceza kesilmişti

Reklam Kurulu da 2014 yılı içerisinde bal reklamlarıyla ilgili olarak 2 reklam yayınına durdurma cezası, 23 reklam yayınına ise 2 milyon lira idari para cezası vermişti.

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