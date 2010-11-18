T24- Bal fiyatlarına % 15 zam gelirken Sezen Gıda’nın Genel Koordinatörü Can Sezen sahte bala karşı 'Alo Bal' bilgi hattı kurduklarını anlattı.

Mevsim koşulları nedeniyle bu yıl bal üretimindeki düşüş, fiyatlara yüzde 15 oranında zam olarak yansıdı. Rekoltedeki gerilemenin yüzde 30’lara vardığını belirten Anavarza markasının sahibi Sezen Gıda’nın Genel Koordinatörü Can Sezen, bu koşullarda bal ithalatının gündeme gelebileceğini açıkladı.

Zamdan sonra 13.90-15.90 TL arasında olan 850 gramlık süzme bal fiyatı 17.90 TL’nin üzerine çıktığını belirten Sezen, sektör ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin arı sayısında dünyanın dördüncü büyük ülkesi olduğuna dikkat çeken Sezen, yıllık bal üretiminin 70 bin ton olduğunu belirtti. Türkiye’de kişi başı yıllık tüketimin 1 kilo seviyesinde Avrupa’da ise tüketimin 3 kilo civarında olduğunu anlatan Sezen, tüketimin düşük görünmesinde kayıt dışının çok fazla olmasının da etkisi olduğunu dile getirdi.

Alo Bal bilgi hattı



Kayıtdışı yüzünden son yıllarda bala karşı tüketicide çok büyük bir güvensizlik olduğunu ve raflardaki bala şüpheyle baktığını sözlerine ekleyen Sezen, fiyatların artmasının, sahte balı daha da tetikleyeceğini vurguladı. “Sahte bala karşı tüketici markalı ürünleri tercih etmeli” uyarısında bulunan Sezen, halkı bilgilendirmek için ‘Alo Bal’ bilgi hattı kurduklarını anlattı.

Arıcılığın yeterince bilinmemesi nedeniyle birçok ürünün yurtdışından geldiğine işaret eden Sezen, “Örneğin polen İspanya’dan, propolis Amerika’dan, arısütü ise Çin’den geliyor” diye konuştu. Bal sektöründe yüzde 12 pazar payıyla 2. sırada olduklarını anlatan Sezen, bal üretiminin yüzde 40’ını sağlayan Adana Kozan bölgesinde 5 bin arıcı aile ile çalıştıklarını kaydetti. Sezen, Migros, Tansaş, Bim ve Şok’un private label ürünlerde tek tedarikçisi olduklarını ifade etti.

Bal tozu yakında piyasada



Balda çok daha faydalı alternatif ürünlere yöneldiklerine dikkat çeken Can Sezen, bu ürünleri de şöyle anlattı: “Örneğin arı sütü, propolis ve poleni, krem balla karıştırıp sunuyoruz. Krem balı ayrıca tek olarak da satıyoruz. Bunlar aynı zamanda yaşam destek ürünleri olduğu için büyük ilgi görüyor. Çok yakında da şeker yerine kullanılabilecek bal tozunu piyasaya sunacağız.” Cirolarının 20 milyon TL olduğunu anlatan Sezen, 2011’de pazar paylarını yüzde 25’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.



Kraliçe arı 8 yıl, işçi arı 6 ay yaşıyor







Arısütü: İşçi arıların kraliçe arıyı beslemek için yaptıkları bir bal emülsiyonu. Besin değeri son derece yüksek ve hücre yenileme özelliğine sahip. Tüm yaşamı boyunca arı sütü ile beslenen kraliçe arı 6-8 yıl yaşarken, işçi arılar sadece 4-6 ay arası yaşıyor.

Polen: Çiçek tozlarına polen deniyor. İçeriğinde vitamin, protein ve mineraller bulunuyor.

Propolis: Arılar, kovanın içini korumak için propolis denen reçineyi hazırlıyor ve kovanın içerisini bununla dezenfekte ediyor.



