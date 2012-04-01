Sahte bal savunması güldürdü: Balımız değil, adımız organik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iki firmanın reklamlarını durdururken, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine 5 firma hakkında inceleme başlattı. Bir bal firması yetkilisinin tüketiciye verdiği "Efendim balımız değil, adımız organik" cevabı bakanlık yetkililerini bile güldürdü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre bal reklamları hakkında tüketicilerden çok sayıda şikayet ulaştı. Ufuk Şanlı'nın Vatan gazetesindeki haberine göre; gelen şikayetler doğrultusunda iki bal firmasına para cezası verdiklerini ve reklamlarını durduklarını kaydeden yetkililer, 5 firma hakkında da inceleme başlattıklarını açıkladı. Genel bir sektör incelemesinin söz konusu olmadığını kaydeden yetkililer, “Sektörün tamamını incelememiz söz konusu değil. Ama bize gelen şikayetler doğrultusunda iki şirkete para cezası kesildi ve reklamları durduruldu. Ayrıca gelen şikayetler doğrultusunda 5 şirket hakkında daha inceleme başlatıldı. İncelemelerimiz halen sürüyor” bilgisini verdi.



Gramajı bile tutmuyor



Edinilen bilgilere göre, gelen şikayetlerin önemli bir bölümü reklamlarda vaat edilen ‘standartlar’ ile ‘gönderilen ürün’ arasındaki farklardan kaynaklanıyor. Yetkililer, “Gelen şikayetlerde ilk sırada miktar konusu geliyor. Tüketiciler TV reklamlarında bahsedilen miktar ile gelen ürün arasında gramaj açısından büyük farklar olduğundan yakınıyor. İncelemelerimiz sonunda kavanozlarda yaklaşık 150-200 gramlık bir fark olduğunu tespit ettik. Tüketicileri aldatan firmalara yaptırım uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Bal firmalarıyla ilgili bir diğer şikayet konusu da mukayeseli reklamlar. ‘En hakiki’, ‘Orjinal’, ‘Organik’ , ‘Gerçek’ ‘Saf’ gibi sıfatlarla tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışan bal firmalarının bu ilanlarla tüketicileri yanılttıkları ortaya çıktı.

Bakanlığa bu konuda çok sayıda olay ve şikayet intikal etti. Bunlardan birisi yetkilileri bile güldürdü. Organik bal sattığını söyleyen bir firmayı arayan bir ziraat mühendisi, “Ben organik tarım uzmanıyım. Bu balın nesi organik, anlamadım. Neden tüketicileri kandırıyorsunuz?” diyerek şirket yetkililerine çıkıştı. Ancak mühendis hiç ummadığı şu yanıtı aldı: “Beyefendi bizim şirketimizin adı ‘organik’. Dolayısıyla sattığımız ballar da organiktir. Tüketiciyi yanlış yönlendirme gibi düşüncemiz de asla olamaz.”



Ödüller de ‘çakma’ çıktı



Bu arada bal firmalarının reklamlarında kullandıkları ‘ödüllerinde’ gerçek olmadığı ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uzmanları yaptıkları incelemeler şirketlerin ödüllerinin de ‘çakma’ olduğunu ortaya çıkardı. Bu konuda ‘tüketiciyi yanlış bilgilendirdikleri’ için şirketlere para cezası verilmesi bekleniyor.



Reklamlara dijital duvar



Bal konusundaki önlemler zincirine internette de eklendi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tüketicileri aldatan ve sağlık için tehlikeli madde riski barındıran bal ürünleri satılan 10 internet sitesini ‘Güvenli İnternet Hizmeti’ kapsamından çıkardı.

BTK Başkanı Tayfun Acarer, son günlerde bazı bal ürünlerinin sağlık için tehlikeli madde riski barındırdığına ve bu ürünlerin internet siteleri üzerinden de satışı yapıldığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tespitleri olduğunu hatırlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından söz konusu bal ürünlerini sattığı belirlenen 10 web sitesinin kendilerine bildirildiğini belirten Acarer, kullanıcıların mağdur olmaması için tüketicileri aldatan ve sağlık için tehlikeli madde riski barındıran ürünlerin satışının yapıldığı tespit edilen söz konusu web sitelerinin ‘Güvenli İnternet Hizmeti’ dışına alındığını kaydetti. Acarer, böylece Güvenli İnternet Hizmeti abonesi olan kullanıcıların, sağlığa zararlı ürün satışı yapan bu tür internet sitelerinden korunduğunu ifade etti.