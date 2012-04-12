'Sahte bal'da 5 marka ifşa edildi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucu laboratuvar sonuçları olumsuz bulunan 3 bal firmasının isimlerini daha deşifre etti. Bakanlık daha önce de 2 bal üreticisinin isimlerini deşifre etmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten ya da ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü çerçevesinde Bakanlık laboratuvar sonuçları olumsuz bulunan 3 bal üreticisini daha deşifre etti.

Bakanlığın deşifre ettiği bal firmaları ve üretilen süzme çiçek balı niteliğindeki ürünlerin markaları ise şunlar:

“- Marmaratürk Bitkisel ve Organik Ürünler firmasının Bal Teknesi markası;

- Nurs Lokman Hekim Gıda Tarım Bitki Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Balderesi markası;

- Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Balderesi markası.”

Daha önce ifşa edilen markalar

Bakanlık daha önce de Kayserilioğulları Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti’nin Oskar markası ile Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti’nin Maxitat markalı ballarını laboratuar sonuçları olumsuz olması nedeniyle deşifre etmişti.