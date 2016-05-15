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Politika

Bahçeli yönetimi: Kurultay zorlanıyorsa art niyet ortadadır

"Bir adaylık süreci yok çünkü bir seçimli kongre yok, yapılan bütün faaliyet illegaldir"

15 Mayıs 2016 15:22

MHP'deki kurultay krizinin ardından Devlet Bahçeli yönetiminden açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "Sanki kongre olacakmış gibi arkadaşlarımıza çağrıda bulunmak hukuk dışıdır. Şu an itibariyle bu kadar mahkeme ve valilik kararına rağmen kongre zorlanıyorsa burada bir art niyet olduğu ortadadır" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sanki kongre olacakmış gibi arkadaşlarımıza çağrıda bulunmak hukuk dışıdır. Şu an itibariyle bu kadar mahkeme ve valilik kararını rağmen kongre zorlanıyorsa burada bir art niyet olduğu ortadadır. Ülkücü tabanın tahrik edildiğini görüyoruz, art niyet var. Meşru talep var ama gayrimeşru yollara başvuruluyor.

Samimi Ülkücülerin meşru talepleri kullanılıyor. Üzüntümüz Ülkücü arkadaşlarımızın böyle bir oyuna düşürülmek istenmesidir. Bir şey yapmaya gerek yok, biz genel merkez olarak zaten karar aldık. Mayıs ayından itibaren ilçe kongrelerimiz başlıyor. Orada aday olup bir sonraki kongremizde isteyen herkesin aday olabileceğini genel başkanımız defalarca söyledi. Bu arkadaşlarımız şu anda aday adayı dahi değiller. Bir adaylık süreci yok çünkü bir seçimli kongre yok. Yapılan bütün faaliyet illegaldir"

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