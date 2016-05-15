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MHP'de kurultay gerginliği; delegeler arasında yumruklu kavga çıktı!

MHP genel başkan adayları otele geldiği sırada, delegeler arasında kavga çıktığı belirtildi

15 Mayıs 2016 13:58

MHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken, genel başkan adaylarının çağrısıyla toplanan partililer ve delegelerin önü, kurultayın yapılacağı otele yakın bir mesafede kesildi.

MHP'li adaylar Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ konvoyla kurultay yapmak istedikleri otele geldi. Bu esnada bazı delegelerin yumruklu kavgası kameralara yansıdı.

Ayrıca Ülkü Ocakları mensubu yaklaşık 200 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabri başında bir araya geldi.

Ülkü Ocakları teşkilatlarından gelen yaklaşık 200 kişilik grup, Türkeş'in kabri başında dualar okudu. Grubun daha sonra kabrin girişini araçlarla kapattığı görüldü.

Polis ekipleri, Bahçelievler kavşağından itibaren Türkeş'in kabrinin çevresi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yollarda yoğun güvenlik önlemi aldı.

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