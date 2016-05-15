Sabah: MHP'ye çelme takan hâkim tanıdık, HSYK'daki paralel soruşturmasında adı geçiyor

Sabah gazetesi, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "Olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan kararın iptaline yönelik itirazı kabul eden Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz'ın HSYK'daki paralel soruşturmasında adının geçtiğini öne sürdü. "MHP’ye çelme takan hâkim tanıdık çıktı" başlığıyla yayımlanan haberde, "HSYK'nın Paralel Yapı'dan temizlenmesi için özel bir kararname çıkartılmıştı. Bu kararnamede, Paralel Yapı ile birlikte hareket ettiği açıkça dillendirilen eski Adalet Akademisi Müdürü Ayşe Neşe Gül gibi isimler yer alıyordu. O dönemde Burhan Yaz da HSYK'da başmüfettiş olarak görev yapıyordu" ifadesi kullanıldı.

MHP'nin avukatı Yücel Bulut, "Hakimin kimliği partimizce çok iyi bilinmektedir. Hafta mesaisine dakikalar kala verdiği kararın hangi amaca hizmet ettiği tarafımızca çok iyi bilinmektedir. Mahkeme hakimi hakkında HSYK’ya gerekli başvurular yapılacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Ersan Atar'ın imzasıyla yayımlanan (15 Mayıs 2016) haber şöyle:

MHP’li muhaliflerin kurultay yapabilmeleri için son dakika kararı çıkartan hâkim Burhan Yaz’ın HSYK’daki Paralel soruşturmasında adı geçiyor. Yaz hakkında özel soruşturma yürütülecek

MHP'de genel merkeze bayrak açan muhaliflerin kurultay talepleri mahkeme kararlarıyla durdurulmasına rağmen Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz mesai bitimine dakikalar kala verdiği kararla kurultay yolunu açmaya çalıştı. Hâkim Yaz'ın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki (HSYK) "Paralel Yapı Soruşturması" içinde olduğu belirlendi. HSYK'nın Paralel Yapı'dan temizlenmesi için özel bir kararname çıkartılmıştı. Bu kararnamede, Paralel Yapı ile birlikte hareket ettiği açıkça dillendirilen eski Adalet Akademisi Müdürü Ayşe Neşe Gül gibi isimler yer alıyordu. O dönemde Burhan Yaz da HSYK'da başmüfettiş olarak görev yapıyordu. HSYK, Gül başta olmak üzere Yaz'ın da aralarında bulunduğu 127 kişilik bir hâkim - savcı kararnamesi çıkardı. Başmüfettiş Yaz, 20 Mart 2014 tarihli kararname ile Ankara'ya düz hâkim olarak atandı. Ankara Adalet Komisyonu da Yaz'ı etkisiz bir görev olan Ankara 2'nci İcra Hakimliği'nde görevlendirdi.



Özel soruşturma



HSYK bu kararnamesinden sonra özellikle, HSYK seçimleri sırasında kendilerini bağımsız olarak gösteren birçok aday için toplantılara katılan hâkim - savcıları mercek altına aldı. Aralarında haklarında şikayet olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 100 hâkim - savcı hakkında genel bir Paralel Yapı soruşturması başlatıldı. Önceki gün MHP kurultayını son dakikaya kadar yaptırmaya çalışan Yaz'ın da bu hâkimler arasında yer aldığı öğrenildi. Önümüzdeki hafta içinde MHP GenelMerkezi'nin avukatlarının Yaz hakkında HSYK'ya şikayette bulunması bekleniyor. Bu durumda Yaz hakkındaki soruşturma, MHP Genel Merkezi'nin yapacağı yeni şikayetten sonra, genel soruşturmadan ayrılıp özel olarak müfettiş görevlendirilebilecek. Bu durumda Yaz'ın kararı FETÖ/PYD amaçları doğrultusunda aldığı belirlenirse ayrıca ceza davası da açılabilecek.