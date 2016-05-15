İşte MHP'li muhaliflerin kurultay bildirisi: Genel Merkez hukuki meşruiyetini yitirmiştir!

MHP’de karşılıklı alınan mahkeme kararlarıyla yılan hikayesine dönen olağanüstü kurultay için Ankara'daki Büyük Anadolu Oteli'nin çevresine gelen delegeler polis barikatıyla karşılaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bayrak açan dört genel başkan adayı, Meral Akşener, Sinan Oğan,Koray Aydın ve Ümit Özdağ, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin ortak bildiri yayınladı. Eski MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından okunan bildiride, "Ülkücü iradeye mahkeme kapılarını göstererek siyasal meşruiyetini tartışılır hale getiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez yönetimi, AKP hükümetinin baskı ve tehditleriyle mahkeme kararlarının uygulanmasını önleyerek hukuki meşruiyetini yitirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez yönetimi kaybettiği güven ve saygıyı şimdi Polis barikatlarında aramaktadır. Balgat’ta kaybettiğini, Söğütözü’nden sormaktadır" dendi.

İşte bildirinin tam metni:

"Aziz Türk Milleti,

Değerli Dava Arkadaşlarımız,

Saygıdeğer Basın mensupları,

Ülkücü iradenin tecellisi olarak Milliyetçi Hareket Partisinin 548 üst kurul delegesi olağanüstü büyük kongre talep etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ise bu talebimize kayıtsız kalmıştır. Bunun üzerine Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen Çağrı Heyetimizin daveti ile Milliyetçi Hareket Partisinin Olağanüstü Büyük Kongresini gerçekleştirmek amacıyla bugün buradayız.

Ancak tanık olduğumuz üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez yönetiminin talebi ile AKP hükümetinin yönetimi altındaki kolluk kuvvetleri bizlerin kongre salonuna girmemizi ve kongremizi icra etmemizi cebren engellemektedir.

Dün ülkücü iradeye mahkeme kapılarını gösterenler, “yargı kararlarına saygılıyız” diyenler, bugün hem Milliyetçi Hareket Partisi delegelerinin Olağanüstü genel kurul isteğinin meşru ve hukuka uygunluğunu tescil eden Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararını, hem de Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi’nin etik ve hukuk dışı kararının icra edilmesini iptal eden Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararını kolluk gücüyle engellemektedirler.

Bugün, Türk demokrasisi ve Hukuk devletinin temelleri sarsılmıştır. 150 yıllık zorlu mücadelelerle elde ettiğimiz tüm hukuk kazanımlarımız iktidarın siyasi ve fiili müdahalesi ile bertaraf edilmiştir. Hukukun üstünlüğü çiğnenmiş, adalet duygusu yaralanmış, toplum vicdanı kanatılmıştır. Hukuk siyasallaşmıştır. Anayasa ve hukuk düzeni askıya alınmıştır. En temel evrensel hukuk ilkeleri paçavra edilmiştir.

Ülkücü iradeye mahkeme kapılarını göstererek siyasal meşruiyetini tartışılır hale getiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez yönetimi, AKP hükümetinin baskı ve tehditleriyle mahkeme kararlarının uygulanmasını önleyerek hukuki meşruiyetini yitirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez yönetimi kaybettiği güven ve saygıyı şimdi Polis barikatlarında aramaktadır. Balgat’ta kaybettiğini, Söğütözü’nden sormaktadır.

Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nde yaşanacak bir değişim AKP iktidarının kabusu haline gelmiştir. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Kurulu bir iç mesele olmaktan çıkmıştır. Türkiye’nin ve AKP iktidarının mukadderatı Milliyetçi Hareket Partisi kongresinde Ülkücü delegelerin hür vicdanıyla belirlenecektir. AKP iktidarı 22 Mayıs2ta yapacağı kongrede parti içi muhalefeti Milliyetçi Hareket Partisi sopasıyla terbiye etmeye çalışmaktadır. AKP’nin delikleri Milliyetçi Hareket Partisi yamasıyla kapatılmak istenmektedir. Kendi tabanında güven kaybına uğramış bir Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi iktidara payanda yapılarak Anayasa değişikliği ve Başkanlık sistemi hayata geçirilmek istenmektedir. Bu yüzden AKP’nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı kirli ellerini Milliyetçi Hareket Partisi’nin üzerinden çekmelidir.

Hiç kimse boşa heveslenmesin, avuçlarını ovuşturmasın. Milliyetçi Hareket Partisi sahipsiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkücülerin ve Türk Milliyetçilerinin tek ve biricik siyasi kurumudur. Bütün bu hukuk, ahlak ve demokrasi dışı müdahalelere rağmen partimize sahip çıkacağız. Mahremimize uzanan elleri kıracağız. Son sözü genel başkanlar değil kurultaylar söyler. Unutulmamalıdır ki, birlik ve beraberliğimizi koruyarak olağanüstü genel kurulumuzu bir toy ve şenlik ikliminde yapacağız ve iktidar yolunda emin ve kararlı adımlarla yürüyeceğiz"