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Alparslan Türkeş'in kızı, kurultay alanına MHP'li muhaliflerle birlikte geldi

Çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı otel etrafında toplanan grup Genel Merkez aleyhine sloganlar attı

15 Mayıs 2016 14:29

MHP Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş, MHP'li Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile birlikte kurultayın yapılması öngörülen Büyük Anadolu Oteli'ne aynı araçla geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı otel etrafında toplanan grup Genel Merkez aleyhine sloganlar attı, "Bahçeli istifa" pankartları açtı. 


Vatandaşlar havalimanına yürüdü

 

Öte yandan kurultayın yapılması ön görülen Büyük Anadolu Oteli'ne ulaşmak isteyen araçların oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik konvoy nedeniyle, Esenboğa Havaalanı'na gidiş yönünde trafik akışı durdu. 

Havaalanı'na ulaşmak isteyen vatandaşların, trafiğin kilitlendiği noktadan valizleriyle birlikte havaalanına doğru yürüdükleri gözlendi.

 

Çağrı Türkeş de yer aldı

 

MHP'li Oğan, Akşener, Aydın ve Özdağ sabah saatlerinde bir araya geldikleri Sinan Oğan'ın Öveçler'deki ofisinden, kurultayın yapılması öngörülen Büyük Anadolu Oteli'ne aynı araçla geçti. MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de aynı araçla geldi. Çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı otel etrafında toplanan grup Genel Merkez aleyhine sloganlar attı, "Bahçeli istifa" pankartları açtı. 

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