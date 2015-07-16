Bade İşçil'in eşi: Reklam uğruna aileyi dağıttı

Oyuncu Bade İşçil’in şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı, ancak daha sonra hakkındaki davayı geri çektiği işadamı Malkoç Süalp, hakkındaki uzaklaştırma kararına itiraz ederek, "Bade aşırı lüks ve şöhret olma tutkusuyla boşanma durumumuzu basına duyurdu. Beni ‘senin hayatını mahvedeceğim’ diyerek tehdit etti ve üzerime yürüdü. Asıl şiddete uğrayan benim. Reklam uğruna mutlu ailemiz dağıtılmıştır” dedi.

Perihan Mağden yazdı:

Yaşasın! Ne biçim 1 koca buldum! Amanin! Ben ne halt ettim!

Oyuncu Bade İşçil şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi Malkoç Süalp hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Malkoç Süalp bu karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Vatan'da yer alan habere göre, kendini savunduğu dava dilekçesindeki şu iddialar dikkat çekti:

Bade İşçil müvekkilim Malkoç Süalp’e boşanma davası açtı ama sonra pişman olup geri çekti. Barışıp bir araya geldiklerinde Bade Hanım’ın aşırı lüks, şöhret olma tutkusundan boşanma durumu basına sızdı. Bu yüzden aralarında bir tartışma oldu. Malkoç Süalp boşanmak istediğini söyleyince Bade İşçil durumu hazmedemeyerek “Ben sana neler yapacağımı biliyorum, senin iş hayatını bitireceğim, senin hayatını mahvedeceğim” diyerek tehdit etti ve üzerine yürüdü. Evdeki çalışanlar da şahittir ki Malkoç Süalp eşine psikolojik veya fiziken şiddet uygulamadı. Asıl şiddete uğrayan Malkoç Süalp’tir.

Bade İşçil’in Nişantaşı’nda dayalı döşeli boş bir dairesi bulunmaktadır. Tapusu da onun üzerinedir. Malkoç Süalp’in bir meskeni bulunmamaktadır. Kendisi kardeşinin evine sığınmak zorunda kalmıştır. Bade’nin bankalarda önemli bir miktarda parası bulunmaktadır. Onlarca film ve dizi teklifi almaktadır. Reklam uğruna mutlu bir aile dağıtılmıştır. Maalesef Bade Süalp bu acımasız oyuna alet olmuştur. Olayın asıl mağduru Malkoç Süalp’tir.

Öte yandan mahkeme, Süalp’in evden iki ay Bade Süalp’in bulunduğu konut veya iş yerine yaklaşmaması şeklindeki önleyici tedbir kararını da kaldırıldı. Mahkeme bununla birlikte ‘öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik’ tutumların değiştirilmesi için Süalp’in gitmesine karar verilen şiddet önleme merkezine de gerek olmadığına karar verdi.

Bade İşçil, eşinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürmüş, "Bebeğimi emzirmeme izin vermiyor, doğumhaneye girip oğlumla aramızda bağ olmasın diye göbek bağını kesmek istedi" gibi iddialarda bulunmuştu.

Eşinin kendisini evden kovduğunu ve evcil köpeğini tekmeleyerek yaraladığını da iddia eden oyuncu, Malkoç Sualp'ten de 600 bin lira tazminat ve aylık 70 bin lira nafaka talep etmişti. "Boşanmak istiyorum ama sığınacak yerim yok" diyen İşçil, daha sonra evliliğini yürütme kararı alıp davayı geri çekmişti.