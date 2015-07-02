Bade İşçil'in boşanma dilekçesinden: Çocuğu emzirmeyeceksin, kucağına almayacaksın!

Bade İşçil-Malkoç Süalp çifti, boşanmanın eşiğinden döndü. İşçil, ağır psikolojik şiddete uğradığı gerekçesiyle geçen ay açtığı davayı son anda geri çekti. Öte yandan İşçil’in, dava dilekçesinde eşine çok ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tarkan Süalp’le evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Bade İşçil’in, geçen ay avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Son zamanlarda evliliğinin çekilmez hale geldiğini öne süren İşçil’in dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Davalı koca her sinirlendiğinde sözlü şiddet uyguluyor, bağırıp çağırıyor, onur kırıcı davranışlarda bulunuyordu. Bade Süalp, düzelir umuduyla hep sessiz kaldı. Ancak bekleyiş, yerini korku ve huzursuzluğa bıraktı. Davalı koca, 8 aylık çocuğunun yanında bile öfkesini kontrol edemedi. ‘Bu çocuğu ben kendi kurallarıma göre büyüteceğim, sen karışamazsın. Çocuğu emzirmeyeceksin, kucağına almayacaksın, sütünü biberona koyacaksın dadı verecek, çocuk 2 yaşına geldiğinde Londra’ya yatılı okula göndereceğim, artık göremeyeceksin’ diyerek yeni doğum yapmış Bade Süalp’i psikolojik yönden yıprattı. Doğumun gerçekleştiği gün de doğumhaneye girerek bebeğin anne ile duygusal bağı kesilsin diye göbek bağını kendisinin kesmek istediğini söyledi, huzursuzluk çıkardı. Boşanmak için 600 bin lira tazminatın yanı sıra çocuğu için aylık 30 bin lira iştirak nafakası ve kendisi için aylık 40 bin lira tedbir nafakası istiyoruz.

Müvekkilim eşine saygı ve sevgiyle bağlıdır. Davalının iddia ettiği gibi psikolojik şiddet, hakaret, baskıcı tavır içinde olduğu, öfkesini kontrol edemediği gibi iddialar doğru değildir. Davacıyla yeniden bir araya gelmelerini sağlayabilecek yapıcı ve iyi niyetli görüşmeler devam etmektedir. Çok mutlu bir şekilde başlayan evliliğin karşılıklı saygı, güven ve hoşgörü ile geleceğe taşınacağına inancını koruduğundan, açılan boşanma davasının reddini istiyoruz.”

Davalı kocanın bu talebinden sonra Bade Süalp de mahkemeye feragat dilekçesi vererek boşanma davasından vazgeçti.

Eşinin açtığı boşanma davasına cevap veren Malkoç Süalp ise evlilik birliğinin iddiaların aksine temelinden sarsılmadığını ifade etti. Avukatı, müvekkilinin eşini ve oğlunu sevdiğini, evliliğini kurtarmak için iyi niyetle çözüm arayışına girdiğini anlattı.