T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bade İşçil'in boşanmak istediği Malkoç Süalp'in ikizi: Gerçekten şiddet gören kadınlara ihanet ediyorsun!

Tarkan Süalp, Bade İşçil'in evinde çalıştığını öne sürdüğü bir kişinin mesajını yayımladı

13 Temmuz 2015 13:33

Eşi Malkoç Süalp’e açtığı boşanma davasını geri çekmesinin ardından mahkemeye başvurarak koruma isteyen oyuncu Bade İşçil'e eşinin ikizi Tarkan Süalp tepki gösterdi. Tarkan Süalp, kendi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İşçil'in şiddet gördüğü iddialarını yalanlayarak "Şiddet gören kadın, son 1 yılda adam sayesinde nereleri gezmedi. Güzelim, sen hem şiddet görüyormuşsun hem de böyle bir hayat yaşıyormuşsun. Senin yaptığın bu ülkede gerçekten şiddet gören kadınlara ihanet!" diye yazdı. Süalp aynı zamanda Bade İşçil'in evinde çalıştığını öne sürdüğü bir kişinin mesajını da kişisel Facebook hesabından paylaştı. 

Tarkan Süalp'in paylaşımı şöyle:

 

'Yapılanlar haksızlık'

 

 

Tarkan Süalp ayrıca, "Bugüne kadar hiçbir konu için buralarda böyle konuşmadım, ama sana dayanamıyorum artık" diyerek İşçil'in evindeki bir çalışanın mesajını yayınladı.

Süalp'in paylaştığı 'çalışan mesajı'nda, “Selam, Bade hanım ben istifa ediyorum. Malkoç beye de yapılanlar son derece haksızlık. Yukarıda Allah var. O evde yaşananlara Ocak’tan beri ben şahidim. Malkoç beye çok haksızlık, bunları asla hak etmiyor. Gülemdam da (Azur’un dadısı) çok iyi biridir. Onu da ruhani mahvettiniz. Allah size akıl, fikir versin. İnşallah bir gün aklınız yerine gelir, anlarsınız. Beni de tehdit etmeye hakkınız yok” ifadeleri kullanılıyor.

Tarkan Süalp’e yakın arkadaşı Mine Kalpakçıoğlu “Esas gaddar Bade” yorumu yaparak destek verirken diğer sosyetik ünlüler de Süalp ailesinin yanında olduğunu belirtti.

 

 

ETİKETLER

bade işçilmalkoç sualptarkan sualpmesajfacebookpaylaşımyorum

İlgili Haberler

Bade İşçil'in boşanma dilekçesinden: Çocuğu emzirmeyeceksin, kucağına almayacaksın!

Bade İşçil'in eşi Malkoç Süalp'e açtığı boşanma davasının dilekçesi ortaya çıktı

Bade İşçil mahkemeye başvurdu: Boşanmak istiyorum ama sığınacak yerim yok!

Koruma isteyen İşçil, geri çektiği boşanma dilekçesinde eşinin 'Çocuğu emzirmeyeceksin, kucağına almayacaksın' dediğini iddia etmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24