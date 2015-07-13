Bade İşçil'in boşanmak istediği Malkoç Süalp'in ikizi: Gerçekten şiddet gören kadınlara ihanet ediyorsun!

Eşi Malkoç Süalp’e açtığı boşanma davasını geri çekmesinin ardından mahkemeye başvurarak koruma isteyen oyuncu Bade İşçil'e eşinin ikizi Tarkan Süalp tepki gösterdi. Tarkan Süalp, kendi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İşçil'in şiddet gördüğü iddialarını yalanlayarak "Şiddet gören kadın, son 1 yılda adam sayesinde nereleri gezmedi. Güzelim, sen hem şiddet görüyormuşsun hem de böyle bir hayat yaşıyormuşsun. Senin yaptığın bu ülkede gerçekten şiddet gören kadınlara ihanet!" diye yazdı. Süalp aynı zamanda Bade İşçil'in evinde çalıştığını öne sürdüğü bir kişinin mesajını da kişisel Facebook hesabından paylaştı.

Tarkan Süalp'in paylaşımı şöyle:

'Yapılanlar haksızlık'

Tarkan Süalp ayrıca, "Bugüne kadar hiçbir konu için buralarda böyle konuşmadım, ama sana dayanamıyorum artık" diyerek İşçil'in evindeki bir çalışanın mesajını yayınladı.

Süalp'in paylaştığı 'çalışan mesajı'nda, “Selam, Bade hanım ben istifa ediyorum. Malkoç beye de yapılanlar son derece haksızlık. Yukarıda Allah var. O evde yaşananlara Ocak’tan beri ben şahidim. Malkoç beye çok haksızlık, bunları asla hak etmiyor. Gülemdam da (Azur’un dadısı) çok iyi biridir. Onu da ruhani mahvettiniz. Allah size akıl, fikir versin. İnşallah bir gün aklınız yerine gelir, anlarsınız. Beni de tehdit etmeye hakkınız yok” ifadeleri kullanılıyor.

Tarkan Süalp’e yakın arkadaşı Mine Kalpakçıoğlu “Esas gaddar Bade” yorumu yaparak destek verirken diğer sosyetik ünlüler de Süalp ailesinin yanında olduğunu belirtti.