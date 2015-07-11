Bade İşçil mahkemeye başvurdu: Boşanmak istiyorum ama sığınacak yerim yok!

Oyuncu Bade İşçil, eşi Malkoç Süalp’e açtığı boşanma davasını geri çekmesinin ardından mahkemeye başvurarak koruma istedi. "Boşanmak istiyorum ama sığınacak yerim yok" diyen İşçil’e ‘barınma’ sağlanacak. İşçil mahkemeye verdiği dava dilekçesinde eşinin kendisine "Çocuğu emzirmeyeceksin, kucağına almayacaksın" dediğini iddia etmişti.

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Habertürk'ün haberine göre, İşcil perşembe günü İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, eşi Malkoç Süalp’e yönelik koruma kararı alınmasını istedi. Dilekçesinde 9 aylık bir erkek çocukları bulunduğunu anlatarak, ‘eşinin küçük çocuğuna psikolojik şiddet uyguladığını’ iddia etti. Dilekçesinde “Boşanmak istiyorum ama sığınacak yerim yok” diyen Bade İşcil’in talebini hemen değerlendirmeye alan mahkeme, 2 ay süreyle koruma tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Aile Mahkemesi ne karar verdi?

Aile Mahkemesi, Bade İşcil için ‘barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım hizmetleri ve diğer hizmetlerin koordine edilmesi’ yönünde karar alarak Malkoç Süalp’in de eşine karşı şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmasını yasakladı. Ayrıca ev, işyeri ve okuluna yaklaşmamasına karar verdi. Aile Mahkemesi, Malkoç Süalp’in ‘öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına’ da karar verdi.

Bade İşcil, geçtiğimiz mayıs ayında 2 yıllık eşi Malkoç Süalp’e ‘öfke nöbetlerini kontrol edemediği, baskıcı, asabi, katı kuralları bulunduğu ve evliliklerini işkenceye dönüştürdüğü’ iddialarıyla boşanma davası açmıştı. 600 bin lira tazminat ile 9 aylık oğulları ve kendisi için aylık 70 bin lira nafaka isteyen Bade İşcil daha sonra mahkemeye feragat dilekçesi vererek boşanmaktan vazgeçmişti.

İşçil'in boşanma dilekçesi

Bade İşçil'in avukatının mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde şu ifadeler yer almıştı:

“Davalı koca her sinirlendiğinde sözlü şiddet uyguluyor, bağırıp çağırıyor, onur kırıcı davranışlarda bulunuyordu. Bade Süalp, düzelir umuduyla hep sessiz kaldı. Ancak bekleyiş, yerini korku ve huzursuzluğa bıraktı. Davalı koca, 8 aylık çocuğunun yanında bile öfkesini kontrol edemedi. ‘Bu çocuğu ben kendi kurallarıma göre büyüteceğim, sen karışamazsın. Çocuğu emzirmeyeceksin, kucağına almayacaksın, sütünü biberona koyacaksın dadı verecek, çocuk 2 yaşına geldiğinde Londra’ya yatılı okula göndereceğim, artık göremeyeceksin’ diyerek yeni doğum yapmış Bade Süalp’i psikolojik yönden yıprattı. Doğumun gerçekleştiği gün de doğumhaneye girerek bebeğin anne ile duygusal bağı kesilsin diye göbek bağını kendisinin kesmek istediğini söyledi, huzursuzluk çıkardı. Boşanmak için 600 bin lira tazminatın yanı sıra çocuğu için aylık 30 bin lira iştirak nafakası ve kendisi için aylık 40 bin lira tedbir nafakası istiyoruz.

Müvekkilim eşine saygı ve sevgiyle bağlıdır. Davalının iddia ettiği gibi psikolojik şiddet, hakaret, baskıcı tavır içinde olduğu, öfkesini kontrol edemediği gibi iddialar doğru değildir. Davacıyla yeniden bir araya gelmelerini sağlayabilecek yapıcı ve iyi niyetli görüşmeler devam etmektedir. Çok mutlu bir şekilde başlayan evliliğin karşılıklı saygı, güven ve hoşgörü ile geleceğe taşınacağına inancını koruduğundan, açılan boşanma davasının reddini istiyoruz.”