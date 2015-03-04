Azınlıklar sosyal medyayı nasıl kullanıyor?

Türkiye’de azınlık vatandaşların sosyal medyayı nasıl kullandıkları ve kendilerini ifade ederken ne gibi engellerle karşılaştıkları, ‘Sosyal Medya ve Azınlıklar’ isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında araştırılacak. Azınlık Hakları Aktivisti Laki Vingas, Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenen ilk azınlık vakfı projesi olma özelliğine sahip olan çalışma kapsamında azınlıkların sosyal medyayla ilişkilerinin derinlemesine inceleneceğini söyledi.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan ‘Sosyal Medya ve Azınlıklar’ projesiyle azınlıkların sosyal medyayı nasıl kullandıkları ve kendilerini ifade ederken ne gibi engellerle karşılaştıkları araştırılacak. Azınlık Hakları Aktivisti Laki Vingas, son dönemde içinde bulunduğu iki önemli Avrupa Birliği projesi hakkında bilgi verdi. Azınlıkların sosyal medyayı nasıl ve ne kadar kullandıklarıyla ilgili anketlerin de yer aldığı detaylı incelemeler yapacaklarını belirten Laki Vingas, “Sosyal medya insanların kendilerini daha özgür hissettikleri bir platform. Kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Bu açıdan çok faydalı olduğuna inanıyorum. Proje kapsamında azınlıkların, sosyal hayatın içinde ülkenin öteki konularıyla ilgilenip ilgilenmediklerini, geniş toplumun siyasi problemleriyle ne kadar ilişki kurduklarını ve kendi kimliklerini nasıl ifade ettiklerini araştırıyoruz. Ayrıca sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki boyutta da incelemeler yapacağız. Sosyal medya mevzuatı ve kanunlarının dünyadaki örneklere kıyasla eksilerinin ve artılarının neler olduğunu da araştıracağız” şeklinde konuştu.

'Sonuçlar nisan ayında'

Konda’nın sağlayacağı destekle sosyal medya kullanan azınlık vatandaşlara yönelik anketlerin yapılacağı projenin sonuçları Nisan ayında açıklanacak. Özellikle Twitter’ı aktif olarak kullandığını ve çok katkısını gördüğünü belirten Laki Vingas, “Twitter’ı kullanıyorum ve kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bütün ülkenin problemlerini çok hızlı şekilde öğrenip yorumları okuyabiliyorum. Öteki toplum mensuplarımızın da faydalandığını umuyorum” dedi.

'Azınlık vatandaşlar=eşit vatandaşlar'

Bir diğer önemli Avrupa Birliği projesinin ‘Azınlık vatandaşlar=Eşit vatandaşlar’ olduğunu belirten Laki Vingas, “Bu projede azınlık vatandaşların nasıl eğitileceğini, hak ve özgürlüklerinin nasıl geliştiğini, vatandaşlık açısından beklentilerinin ne olduğunu işledik. Hem haklarının hem de mesuliyetlerinin daha iyi anlaşılması açısından İstanbul’da, Hatay’da, İmroz’da ve Bozcaada’da güzel etkinlikler yaptık. Tüm bu projelerde azınlıkların, yaşadıkları ülkeyle, geniş toplumun da öteki toplumlarla entegrasyonu teşvik ediliyor” diye konuştu.